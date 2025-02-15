ВСУ сбросили снаряд на жилой дом в Курской области

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом в Беловском Районе (Курская область), хозяин дома получил осколочные ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Вчера ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе», — написал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. В результате атаки хозяин дома получил осколочные ранения. Он был доставлен в Курскую областную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Кроме того, взрыв привел к разрушению хозяйственных построек на территории домовладения. В связи с этим происшествием Хинштейн снова призвал граждан воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув опасность нахождения в этих зонах до полной очистки территории от бойцов ВСУ.
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