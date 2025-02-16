16 февраля 2025
15 февраля 2025

Четвероклассница сломала руки во время физкультуры в тюменском лицее

© Служба новостей «URA.RU»
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За травму с учреждения взыскали 250 тысяч рублей
За травму с учреждения взыскали 250 тысяч рублей Фото:

В Тюмени в лицее ученица сломала руки во время урока физкультуры. За травму с учреждения взыскали 250 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В сентябре 2024 года 10-летняя ученица начальных классов во время физкультуры, выполняя упражнение „бег с высокого старта“, столкнулась со стеной и получила травму в виде закрытого перелома обеих рук. Девочке оказана медицинская помощь в Областной больнице №2. <...> Суд взыскал в пользу несовершеннолетней 250 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в селе Червишево (Тюменский район) другая школьница во время бега с низкого старта также сломала руки. Добежав до финиша девочка не остановилась, вытянула руки перед собой и уперлась ими в стену. 

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В Тюмени в лицее ученица сломала руки во время урока физкультуры. За травму с учреждения взыскали 250 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «В сентябре 2024 года 10-летняя ученица начальных классов во время физкультуры, выполняя упражнение „бег с высокого старта“, столкнулась со стеной и получила травму в виде закрытого перелома обеих рук. Девочке оказана медицинская помощь в Областной больнице №2. <...> Суд взыскал в пользу несовершеннолетней 250 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в селе Червишево (Тюменский район) другая школьница во время бега с низкого старта также сломала руки. Добежав до финиша девочка не остановилась, вытянула руки перед собой и уперлась ими в стену. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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