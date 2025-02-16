В Тюмени в лицее ученица сломала руки во время урока физкультуры. За травму с учреждения взыскали 250 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В сентябре 2024 года 10-летняя ученица начальных классов во время физкультуры, выполняя упражнение „бег с высокого старта“, столкнулась со стеной и получила травму в виде закрытого перелома обеих рук. Девочке оказана медицинская помощь в Областной больнице №2. <...> Суд взыскал в пользу несовершеннолетней 250 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в селе Червишево (Тюменский район) другая школьница во время бега с низкого старта также сломала руки. Добежав до финиша девочка не остановилась, вытянула руки перед собой и уперлась ими в стену.
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