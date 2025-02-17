На трассе в ХМАО временно ограничено движение

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Ограничение введено до приведения трассы в нормативное состояние
Ограничение введено до приведения трассы в нормативное состояние Фото:

В ХМАО на 571-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 17 февраля введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Об этом в соцсети сообщила окружная Госавтоинспекция.

«На 571-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение введено на автодороге в сторону северной части округа.

Предупреждение опубликовано вечером 17 февраля. Движение будет ограничено до приведения проезжей части в нормативное состояние — на отдельные территории Югры сегодня обрушилась метель, снегопад и сильный ветер.

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В ХМАО на 571-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 17 февраля введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Об этом в соцсети сообщила окружная Госавтоинспекция. «На 571-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение введено на автодороге в сторону северной части округа. Предупреждение опубликовано вечером 17 февраля. Движение будет ограничено до приведения проезжей части в нормативное состояние — на отдельные территории Югры сегодня обрушилась метель, снегопад и сильный ветер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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