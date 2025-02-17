На трассе в ХМАО временно ограничено движение

В ХМАО на 571-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 17 февраля введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта. Об этом в соцсети сообщила окружная Госавтоинспекция.
«На 571-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе введено временное ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что ограничение введено на автодороге в сторону северной части округа.
Предупреждение опубликовано вечером 17 февраля. Движение будет ограничено до приведения проезжей части в нормативное состояние — на отдельные территории Югры сегодня обрушилась метель, снегопад и сильный ветер.
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