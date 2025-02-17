17 февраля 2025

Жители ХМАО стали чаще гибнуть при пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре в 2025 году выросло количество пожаров по сравнению с прошлыми годом
В Югре в 2025 году выросло количество пожаров по сравнению с прошлыми годом Фото:

В 2025 году жители ХМАО стали чаще гибнуть из-за пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«На территории региона наблюдается рост пожаров в сравнении с прошлым годом. Особенно тревожным является рост гибели людей, в этом году этот показатель уже в два с половиной раза превышает прошлогодний», — сообщает пресс-служба ведомства.

В нескольких городах и районах введены особые противопожарные режимы. МЧС напоминает югорчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и советует оборудовать квартиры датчиками дыма.

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В 2025 году жители ХМАО стали чаще гибнуть из-за пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона на своей странице в соцсети «Вконтакте». «На территории региона наблюдается рост пожаров в сравнении с прошлым годом. Особенно тревожным является рост гибели людей, в этом году этот показатель уже в два с половиной раза превышает прошлогодний», — сообщает пресс-служба ведомства. В нескольких городах и районах введены особые противопожарные режимы. МЧС напоминает югорчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и советует оборудовать квартиры датчиками дыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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