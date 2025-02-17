Жители ХМАО стали чаще гибнуть при пожарах

В 2025 году жители ХМАО стали чаще гибнуть из-за пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«На территории региона наблюдается рост пожаров в сравнении с прошлым годом. Особенно тревожным является рост гибели людей, в этом году этот показатель уже в два с половиной раза превышает прошлогодний», — сообщает пресс-служба ведомства.
В нескольких городах и районах введены особые противопожарные режимы. МЧС напоминает югорчанам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и советует оборудовать квартиры датчиками дыма.
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