Дмитриев: нефтяные компании США вернутся «за природными ресурсами России»

Россия и США могут восстановит деловые связи. А нефтяные компании США могут вернуться за природными ресурсами России, считает генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Свою позицию он озвучил перед началом встречи представителей США и России в Эр-Рияде.
«Американские нефтяные гиганты ведут очень успешный бизнес в России <...> Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что зачем им отказываться от тех возможностей, которые Россия предоставила им для доступа к российским природным ресурсам?» — заявил Дмитриев. Его слова передает The New York Times.
Директор Российского фонда прямых инвестиций отметил, что американские нефтяные компании, такие как Exxon Mobil, покинувшие Россию в первые дни спецоперации, в будущем могут вернуться для доступа к российским природным ресурсам.
Сейчас в Саудовской Аравии идут переговоры по Украине с участием российских и американских делегатов. Это первое мероприятия такого характера с марта 2022 года, когда проходили переговоры по разрешению конфликта в Стамбуле. URA.RU проводит онлайн-трансляцию мероприятия.
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