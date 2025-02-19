На переговорах в Эр-Рияде Россия выразила США свою позицию относительно действий Украины, направленных против «русского мира». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что эти действия представляют угрозу безопасности России.
«Речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО, и о необходимости самым жестким образом пресечь действия киевского режима по истреблению всего, что связано с Россией», — заявил Лавров во время выступления в Государственной думе. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Помимо этого, министр утверждает, что Украина предпринимает активные шаги по истреблению русского языка и масс-медиа, а также направляет атаки против канонической Украинской православной церкви. По словам Лаврова, атаки являются частью более широкой кампании против русского культурного и языкового присутствия на Украине.
В Саудовской Аравии 18 февраля завершились переговоры по ситуации на Украине с участием делегаций из России и Соединенных Штатов. Дискуссия длилась 4,5 часа. Это была первая встреча такого рода с марта 2022 года, когда аналогичные переговоры проходили в Стамбуле для попытки урегулирования конфликта.
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