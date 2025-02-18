Врачи ХМАО спасли школьницу с разорвавшимся яичником

Врачи центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли школьницу с разорвавшимся яичником. Об этом сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева.
«УЗИ показало перекрут правого яичника, свидетельствующий об апоплексии — внезапном кровоизлиянии в ткань яичника с его разрывом и кровотечением в брюшную полость. В ходе диагностической лапароскопии врачи под руководством заведующего детским хирургическим отделением №3 Эльнура Джафарова успешно удалили источник кровотечения, сохранив яичник, и провели дренирование брюшной полости», — написала в своем telegram-канале Белоцерковцева.
Школьница жаловалась на острую боль в животе в течение двух суток. Сейчас пациентка находится под наблюдением — врачи сообщили, что прогноз на выздоровление положительный.
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