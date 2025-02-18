18 февраля 2025

Врачи ХМАО спасли школьницу с разорвавшимся яичником

© Служба новостей «URA.RU»
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У девочки несколько дней сильно болел живот
У девочки несколько дней сильно болел живот Фото:

Врачи центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли школьницу с разорвавшимся яичником. Об этом сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева.

«УЗИ показало перекрут правого яичника, свидетельствующий об апоплексии — внезапном кровоизлиянии в ткань яичника с его разрывом и кровотечением в брюшную полость. В ходе диагностической лапароскопии врачи под руководством заведующего детским хирургическим отделением №3 Эльнура Джафарова успешно удалили источник кровотечения, сохранив яичник, и провели дренирование брюшной полости», — написала в своем telegram-канале Белоцерковцева.

Школьница жаловалась на острую боль в животе в течение двух суток. Сейчас пациентка находится под наблюдением — врачи сообщили, что прогноз на выздоровление положительный.

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Врачи центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли школьницу с разорвавшимся яичником. Об этом сообщила президент центра Лариса Белоцерковцева. «УЗИ показало перекрут правого яичника, свидетельствующий об апоплексии — внезапном кровоизлиянии в ткань яичника с его разрывом и кровотечением в брюшную полость. В ходе диагностической лапароскопии врачи под руководством заведующего детским хирургическим отделением №3 Эльнура Джафарова успешно удалили источник кровотечения, сохранив яичник, и провели дренирование брюшной полости», — написала в своем telegram-канале Белоцерковцева. Школьница жаловалась на острую боль в животе в течение двух суток. Сейчас пациентка находится под наблюдением — врачи сообщили, что прогноз на выздоровление положительный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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