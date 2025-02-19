Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с главой США Дональдом Трампом. Однако для этого нужна подготовка.
Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, однако он не может сказать, когда эта встреча состоится. Для нее нужна подготовка, отметил глава государства в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что им недостаточно просто встретиться, поскольку в ходе личной беседы лидерам двух стран предстоит проработать самые важные вопросы, и один из них — по Украине.
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