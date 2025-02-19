Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом

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Путин сообщил, что в ходе личной встречи с Трампом им предстоит проработать важные вопросы
Путин сообщил, что в ходе личной встречи с Трампом им предстоит проработать важные вопросы Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с главой США Дональдом Трампом. Однако для этого нужна подготовка.

Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, однако он не может сказать, когда эта встреча состоится. Для нее нужна подготовка, отметил глава государства в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что им недостаточно просто встретиться, поскольку в ходе личной беседы лидерам двух стран предстоит проработать самые важные вопросы, и один из них — по Украине.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с главой США Дональдом Трампом. Однако для этого нужна подготовка. Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом, однако он не может сказать, когда эта встреча состоится. Для нее нужна подготовка, отметил глава государства в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что им недостаточно просто встретиться, поскольку в ходе личной беседы лидерам двух стран предстоит проработать самые важные вопросы, и один из них — по Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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