Глава МИД Венгрии Петер Сийярто критически высказался в адрес своей немецкой коллеги Анналены Бербок, заявившей о пакете помощи Украине на сумму в 700 миллиардов евро. По словам Сийярто, Бербок демонстрирует не только провоенную позицию, но и удивительные способности в математике.
«В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения», — заявил Сийярто. Его слова приводит РИА Новости. Венгерский министр подчеркнул, что такие заявления Бербок отражают ее стойкую поддержку продолжения конфликта на Украине.
Кроме того, Сийярто заявил о нежелании Венгрии поддерживать любые решения Евросоюза, которые могут привести к эскалации украинского конфликта. Он отметил, что необходимо прекратить финансирование конфликта и начать переговоры для его завершения: «Мы максимально решительно отвергаем использование Брюсселем денег европейского народа для дальнейшего финансирования войны».
Ранее Бербок случайно упомянула, что Европейский Союз готовит новый пакет помощи для Украины, размер которого составляет 700 миллиардов евро. Она отметила, что страны ЕС работают над созданием беспрецедентного пакета, предназначенного для увеличения финансирования оборонительных мероприятий на Украине.
Страны Евросоюза 24 февраля должны объявить о выделении 16-го пакета санкций в отношении России, передает RT. Ожидается, что в него войдут санкции против российских танкеров, 13 банков и восьми средств массовой информации, передает «Национальная служба новостей».
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