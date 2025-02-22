Кадыров передал в зону СВО «Джихад-машины»

Три чеченских подразделения, находящиеся в зоне СВО, получили новую партию автомобилей «Джихад-машина» и FPV-дроны. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Три подразделения из Чеченской Республики, защищающие интересы России на территории проведения специальной военной операции, получили партию автомобилей „Джихад-машина“ и FPV-дроны», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что обеспечение техникой боевых подразделений было организовано начальником отдела по безопасности главы Чечни Адамом Кадыровым.
В процессе также участвовали Министерство промышленности и торговли РФ и Общероссийское общественное движение «Народный фронт „За Россию“». Глава республики высказал уверенность в том, что новая техника окажется надежным инструментом при выполнении оперативно-боевых заданий на фронтах СВО.
С начала 2024 года в Чеченской Республике было запущено массовое производство новых боевых автомобилей «Джихад-машина», разработанных на основе шасси ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Они отличаются высоким качеством, что достигнуто благодаря применению современных производственных стандартов и учету практического опыта бойцов.
Ранее Кадыров сообщил о скорой отправке пяти бронированных пикапов Changan в район проведения специальной военной операции. По его словам, приобретением транспорта занимался заместитель председателя правительства республики и министр сельского хозяйства Висхан Мацуев, передает RT.
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