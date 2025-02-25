От паралимпийского пьедестала до скамьи подсудимых: чем известен советник экс-губернатора ХМАО

Ханты-Мансийский районный суд запросил пять лет лишения свободы условно бывшему советнику экс-губернатора Югры Натальи Комаровой Михаилу Слинкину, обвиняемому в мошенничестве. Как паралимпийский чемпион оказался на скамье подсудимых и что говорят защита и обвинение — в материале URA.RU.
Биография
Слинкин родился 17 марта 1995 года в поселке Шеркалы Октябрьского района ХМАО. В 14 лет начал заниматься лыжами, а через полгода участвовал в первенстве России, где взял две «бронзы» и попал в состав молодежной сборной страны. Занимался Слинкин не только лыжным спортом — он является призером первенства мира по легкой атлетике, входит в состав сборной команды России по сноуборду: является бронзовым призером, многократным призером Кубков мира и чемпионом России по этому виду спорта. Имеет звание мастера спорта международного класса, а в марте 2022 года ему за развитие спорта и физической культуры объявил благодарность президент Владимир Путин.
Советник губернатора
Весной того же года бывший губернатор Югры Наталья Комарова назначила Слинкина своим референтом. В его задачи входили «организационное и аналитическое обеспечение деятельности высшего должностного лица региона». Также он отвечал за спортивную отрасль и социальный блок.
Уголовное дело
В феврале 2023 года Слинкин стал подозреваемым в мошенничестве. По версии следствия, в 2020 году он предоставил документы в Центр гражданских и социальных инициатив Юры для получения компенсации за аренду помещения, но при этом в бумагах якобы были указаны фиктивные адреса. После этого Слинкин практически сразу подал в отставку, так как не захотел дискредитировать своего руководителя. Летом 2024 года дело поступило в суд.
Судебные прения и аргументы сторон
Спустя полгода судебных тяжб прокурор Андрей Переладов запросил суд признать Слинкина виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Гособвинитель также попросил суд учесть положительную характеристику подсудимого и наличие у него троих детей. По словам прокурора, вина Слинкина была доказана в полном объеме показаниями свидетелей, потерпевших и материалами дела.
Адвокат Наиль Ишмухаметов, в свою очередь, заявил, что обвинениях и материалах дела отсутствуют сведения о том, как именно Слинкин получил деньги в качестве компенсации за аренду помещений, нет доказательств и того, что суммы были переведены на личный счет подсудимого. Также не указано, каким образом он ими распорядился. Кроме того, на момент инкриминируемого преступления Слинкин занимал должность замруководителя Олимпийского совета и не отвечал за административно-хозяйственную деятельность организации. «Таким образом, он не мог совершить действия по завладению денежными средствами», — отметил адвокат на суде.
Судья после прений объявил, что дело будет возобновлено для выяснения ряда обстоятельств. Очередное заседание ожидается в марте.
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