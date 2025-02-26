Reuters: США пошли против ВТО, которая призывала осудить Россию за СВО

Соединенные Штаты Америки приняли решение воздержаться от участия в совместном заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), которое осуждает действия России на Украине. Об этом сообщает Reuters.
«США воздерживаются от осуждения ВТО агрессии России на Украине», — сообщило информационное агентство, ссылаясь на дипломатические источники. Уточняется, что в документе ВТО четко «осуждается агрессия России на Украине».
Это заявление традиционно публикуется ежегодно с момента начала проведения Россией специальной войной операции на Украине в феврале 2022 года. США впервые отказались поддержать данный тезис.
Ранее Соединенные Штаты Америки выразили свое несогласие с резолюцией Организации Объединенных Наций по Украине, которая была предложена Европейским Союзом и Украиной. Вашингтон призвал к отзыву данного документа, направленного против России.
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