Reuters: США пошли против ВТО, которая призывала осудить Россию за СВО

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США решили не участвовать в заявлении ВТО, которое осуждает начало проведения СВО РФ
США решили не участвовать в заявлении ВТО, которое осуждает начало проведения СВО РФ Фото:

Соединенные Штаты Америки приняли решение воздержаться от участия в совместном заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), которое осуждает действия России на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«США воздерживаются от осуждения ВТО агрессии России на Украине», — сообщило информационное агентство, ссылаясь на дипломатические источники. Уточняется, что в документе ВТО четко «осуждается агрессия России на Украине». 

Это заявление традиционно публикуется ежегодно с момента начала проведения Россией специальной войной операции на Украине в феврале 2022 года. США впервые отказались поддержать данный тезис.

Ранее Соединенные Штаты Америки выразили свое несогласие с резолюцией Организации Объединенных Наций по Украине, которая была предложена Европейским Союзом и Украиной. Вашингтон призвал к отзыву данного документа, направленного против России.

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Соединенные Штаты Америки приняли решение воздержаться от участия в совместном заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), которое осуждает действия России на Украине. Об этом сообщает Reuters. «США воздерживаются от осуждения ВТО агрессии России на Украине», — сообщило информационное агентство, ссылаясь на дипломатические источники. Уточняется, что в документе ВТО четко «осуждается агрессия России на Украине».  Это заявление традиционно публикуется ежегодно с момента начала проведения Россией специальной войной операции на Украине в феврале 2022 года. США впервые отказались поддержать данный тезис. Ранее Соединенные Штаты Америки выразили свое несогласие с резолюцией Организации Объединенных Наций по Украине, которая была предложена Европейским Союзом и Украиной. Вашингтон призвал к отзыву данного документа, направленного против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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