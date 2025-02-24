США высказались против антироссийской резолюции ООН

США выступили против антироссийской резолюции ООН по Украине, предложенной Евросоюзом и Украиной, и призвали к ее отзыву. Об этом сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
«Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», — заявила ШИ с трибуны Генассамблеи ООН. Трансляция заседания идет на youtube-канале организации.
Проект западных стран требует от России немедленного вывода войск из Украины и прекращение боевых действий. Соавторами этого документа стали Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.
США впервые в этом году отказались быть соавторами резолюции ООН с антироссийской риторикой. Вместо этого они предложили свой нейтральный вариант документа под названием «Путь к миру». В нем не содержатся обвинения в адрес России за якобы начало конфликта и отсутствуют упоминания о «российском вторжении». При этом ознакомившись с американским проектом, Москва внесла поправку с призывом устранить коренные причины кризиса.
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