США высказались против антироссийской резолюции ООН

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В Генассамблее ООН проходит заседание, посвященное ситуации на Украине
В Генассамблее ООН проходит заседание, посвященное ситуации на Украине Фото:

США выступили против антироссийской резолюции ООН по Украине, предложенной Евросоюзом и Украиной, и призвали к ее отзыву. Об этом сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

«Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», — заявила ШИ с трибуны Генассамблеи ООН. Трансляция заседания идет на youtube-канале организации. 

Проект западных стран требует от России немедленного вывода войск из Украины и прекращение боевых действий. Соавторами этого документа стали Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. 

США впервые в этом году отказались быть соавторами резолюции ООН с антироссийской риторикой. Вместо этого они предложили свой нейтральный вариант документа под названием «Путь к миру». В нем не содержатся обвинения в адрес России за якобы начало конфликта и отсутствуют упоминания о «российском вторжении». При этом ознакомившись с американским проектом, Москва внесла поправку с призывом устранить коренные причины кризиса.

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США выступили против антироссийской резолюции ООН по Украине, предложенной Евросоюзом и Украиной, и призвали к ее отзыву. Об этом сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши. «Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», — заявила ШИ с трибуны Генассамблеи ООН. Трансляция заседания идет на youtube-канале организации.  Проект западных стран требует от России немедленного вывода войск из Украины и прекращение боевых действий. Соавторами этого документа стали Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.  США впервые в этом году отказались быть соавторами резолюции ООН с антироссийской риторикой. Вместо этого они предложили свой нейтральный вариант документа под названием «Путь к миру». В нем не содержатся обвинения в адрес России за якобы начало конфликта и отсутствуют упоминания о «российском вторжении». При этом ознакомившись с американским проектом, Москва внесла поправку с призывом устранить коренные причины кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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