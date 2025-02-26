Shot: у Чалика найдено имущество на 200 млн

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У Чалика нашли три квартиры, коттедж и земельный участок
У Чалика нашли три квартиры, коттедж и земельный участок Фото:

Экс-замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате. Во время обыска у него было найдено имущество стоимостью 200 млн рублей, пишет Life.

«Игорь Чалик пытался экстренно продать свое имущество перед задержанием по делу о растрате. У госслужащего было недвижимости почти на 200 млн рублей», — сообщает Life. По данным портала, в собственности Чалика находятся три квартиры, загородный коттедж и участок.

Это квартира на Софийской набережной в Москве стоимостью около 106 миллионов рублей, коттедж в Подмосковье за 18,5 миллиона рублей, двухкомнатная квартира в московском районе Куркино за 20,1 миллиона рублей и трехкомнатная в Северном Тушино за 30 миллионов рублей. Также имеется земельный участок в Солнечногорском районе стоимостью около восьми миллионов рублей.

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Экс-замминистра транспорта Игоря Чалика задержали по делу о растрате. Во время обыска у него было найдено имущество стоимостью 200 млн рублей, пишет Life. «Игорь Чалик пытался экстренно продать свое имущество перед задержанием по делу о растрате. У госслужащего было недвижимости почти на 200 млн рублей», — сообщает Life. По данным портала, в собственности Чалика находятся три квартиры, загородный коттедж и участок. Это квартира на Софийской набережной в Москве стоимостью около 106 миллионов рублей, коттедж в Подмосковье за 18,5 миллиона рублей, двухкомнатная квартира в московском районе Куркино за 20,1 миллиона рублей и трехкомнатная в Северном Тушино за 30 миллионов рублей. Также имеется земельный участок в Солнечногорском районе стоимостью около восьми миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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