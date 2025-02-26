Шмыгаль: правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США

Правительство Украины одобрило подписание соглашения с США об учреждении инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Это соглашение открывает путь к активному сотрудничеству двух стран в области разработки украинских полезных ископаемых.
По словам Шмыгаля, новое соглашение выгодно для Украины, так как украинские недра останутся в собственности страны. Украина планирует направить 50% доходов от эксплуатации своих ресурсов в этот инвестиционный фонд, который будет использоваться исключительно для проектов восстановления страны.
Вашингтон и Киев активно работают над заключением соглашения, касающегося украинских полезных ископаемых, к которым проявил интерес президент США Дональд Трамп в начале февраля текущего года. Президент Украины сначала согласился заключить сделку, но затем отказался, напоминает «Царьград». Однако позже Трамп поднял вопрос о возможном приезде Зеленского в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения.
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