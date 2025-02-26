26 февраля 2025

Шмыгаль: правительство Украины согласилось на ресурсную сделку с США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабмин Украины утвердил решение по сделке о ресурсах с США , рассказал Шмыгаль
Кабмин Украины утвердил решение по сделке о ресурсах с США , рассказал Шмыгаль Фото:

Правительство Украины одобрило подписание соглашения с США об учреждении инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Это соглашение открывает путь к активному сотрудничеству двух стран в области разработки украинских полезных ископаемых.

По словам Шмыгаля, новое соглашение выгодно для Украины, так как украинские недра останутся в собственности страны. Украина планирует направить 50% доходов от эксплуатации своих ресурсов в этот инвестиционный фонд, который будет использоваться исключительно для проектов восстановления страны.

Вашингтон и Киев активно работают над заключением соглашения, касающегося украинских полезных ископаемых, к которым проявил интерес президент США Дональд Трамп в начале февраля текущего года. Президент Украины сначала согласился заключить сделку, но затем отказался, напоминает «Царьград». Однако позже Трамп поднял вопрос о возможном приезде Зеленского в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Украины одобрило подписание соглашения с США об учреждении инвестиционного фонда для восстановления страны. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Это соглашение открывает путь к активному сотрудничеству двух стран в области разработки украинских полезных ископаемых. По словам Шмыгаля, новое соглашение выгодно для Украины, так как украинские недра останутся в собственности страны. Украина планирует направить 50% доходов от эксплуатации своих ресурсов в этот инвестиционный фонд, который будет использоваться исключительно для проектов восстановления страны. Вашингтон и Киев активно работают над заключением соглашения, касающегося украинских полезных ископаемых, к которым проявил интерес президент США Дональд Трамп в начале февраля текущего года. Президент Украины сначала согласился заключить сделку, но затем отказался, напоминает «Царьград». Однако позже Трамп поднял вопрос о возможном приезде Зеленского в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...