Россиянки пытались вывезти из Чечни в Стамбул золото на 5,7 млн рублей

В аэропорту Грозного таможенники пресекли попытку контрабанды золота на сумму более 5,7 миллиона рублей. Три россиянки пытались вывезти в Стамбул золотые изделия общим весом 730 грамм. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.
«Трех россиянок, вылетавших в Стамбул, инспекторы остановили в зоне таможенного контроля. С помощью ручного металлодетектора они выявили под одеждой женщин металл общим весом 730 граммов», — заявили в пресс-службе ФТС РФ.
В ходе личного досмотра, у женщин были обнаружены три массивные цепочки, изготовленные из блестящего желтого металла. Проведенная экспертиза подтвердила, что изделия сделаны из аффинированного золота 999 пробы. Пассажирки заявили, что данные украшения принадлежат им на правах личной собственности, а с таможенными правилами они якобы не были ознакомлены.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Россиянкам может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
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