В ХМАО назначен прокурор в опорном городе «Лукойла»

Прокуратуру Когалыма (ХМАО) возглавил бывший зампрокурора Сургута Андрей Скрынников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Когалыма назначен Скрынников Андрей Сергеевич», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. В надзорном ведомстве Скрынников служит с 2014 года.
С 2017 по 2023 он работал на должностях прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием в полиции, службы судебных приставов, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Югры. Занимал пост зампрокурора Кондинского района, а с 2023 года был зампрокурора Сургута.
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