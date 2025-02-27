В ХМАО назначен прокурор в опорном городе «Лукойла»

Прокуратуру Когалыма возглавил бывший зампрокурора Сургута Андрей Скрынников
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Прокуратуру Когалыма возглавил Андрей Скрынников
Прокуратуру Когалыма возглавил Андрей Скрынников Фото:

Прокуратуру Когалыма (ХМАО) возглавил бывший зампрокурора Сургута Андрей Скрынников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Когалыма назначен Скрынников Андрей Сергеевич», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. В надзорном ведомстве Скрынников служит с 2014 года.

С 2017 по 2023 он работал на должностях прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием в полиции, службы судебных приставов, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Югры. Занимал пост зампрокурора Кондинского района, а с 2023 года был зампрокурора Сургута.

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Прокуратуру Когалыма (ХМАО) возглавил бывший зампрокурора Сургута Андрей Скрынников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора г. Когалыма назначен Скрынников Андрей Сергеевич», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. В надзорном ведомстве Скрынников служит с 2014 года. С 2017 по 2023 он работал на должностях прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием в полиции, службы судебных приставов, МЧС и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Югры. Занимал пост зампрокурора Кондинского района, а с 2023 года был зампрокурора Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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