РБК: производители лекарств увидели риск роста цен из-за новых правил закупок

Фармацевтические ассоциации России выступили с предложением перенести на 2027 год новые правила закупок лекарств, которые дадут преимущество препаратам, полностью произведенным в России. По мнению производителей, если ввести эти правила раньше, можно спровоцировать дефицит лекарств и рост цен на них. Об этом сообщил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.
«Если ввести правила раньше 2027 года, возможен дефицит и подорожание препаратов», — сообщил Дмитриев РБК. Ассоциации выражают опасения, что введение дополнительных требований при закупках нового перечня лекарственных средств может привести к ряду рисков для рынка и здоровья пациентов. В частности, они указывают на возможное повышение цен на медикаменты.
По их данным, производство препаратов из российских компонентов может оказаться более дорогостоящим по сравнению с использованием импортного сырья из Китая или Индии. Представители ассоциаций также подчеркивают, что не каждое лекарство экономически целесообразно и выгодно производить в России по полному циклу.
Согласно принципу, известному как «второй лишний», в случае подачи заявки на участие в торгах хотя бы одним производителем лекарственного средства, выпускаемого в России или странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по полному производственному циклу, начиная от синтеза активного вещества, все остальные заявки автоматически отклоняются. Регуляторы полагают, что такой подход стимулирует производителей к более глубокой локализации производства медикаментов на территории России, снижая зависимость от импортного сырья.
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