Буханку хлеба сургутянин купил в местном киоске
Сургутянин обнаружил таракана в буханке хлеба из местного киоска. Об этом написал югорчанин в соцсетях.
«Сургутский хлебозавод, купили хлеб первого сорта в киоске. Пришли домой, а тут такой бонус в виде таракана», — пишет автор в группе ВК «Черный список Сургут».
Под постом мнения людей разделились — многие уверены, что таракана якобы подложил сам автор. Однако нашлись и те, кто поддержал югорчанина. «Сургутский хлеб уже давно испортился, перестала его брать», — написала девушка.
В Сургутский хлебозавод направлен официальный вопрос. Ответ на него ожидается.
Таракан в буханке хлеба
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