27 февраля 2025

Житель Сургута нашел таракана в буханке хлеба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Буханку хлеба сургутянин купил в местном киоске
Буханку хлеба сургутянин купил в местном киоске Фото:

Сургутянин обнаружил таракана в буханке хлеба из местного киоска. Об этом написал югорчанин в соцсетях.

«Сургутский хлебозавод, купили хлеб первого сорта в киоске. Пришли домой, а тут такой бонус в виде таракана», — пишет автор в группе ВК «Черный список Сургут».

Под постом мнения людей разделились — многие уверены, что таракана якобы подложил сам автор. Однако нашлись и те, кто поддержал югорчанина. «Сургутский хлеб уже давно испортился, перестала его брать», — написала девушка.

В Сургутский хлебозавод направлен официальный вопрос. Ответ на него ожидается.

Таракан в буханке хлеба
Таракан в буханке хлеба
Фото:

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Сургутянин обнаружил таракана в буханке хлеба из местного киоска. Об этом написал югорчанин в соцсетях. «Сургутский хлебозавод, купили хлеб первого сорта в киоске. Пришли домой, а тут такой бонус в виде таракана», — пишет автор в группе ВК «Черный список Сургут». Под постом мнения людей разделились — многие уверены, что таракана якобы подложил сам автор. Однако нашлись и те, кто поддержал югорчанина. «Сургутский хлеб уже давно испортился, перестала его брать», — написала девушка. В Сургутский хлебозавод направлен официальный вопрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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