NBC News: Госдеп США прекратил финансирование восстановления энергетики Украины

Госдеп больше не будет восстанавливать украинскую энергоинфраструктуру
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей организации, отвечающей за финансирование.
«Госдеп прекратил реализацию инициативы агентства США по международному развитию, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — сообщили два сотрудника USAID, работавшие в миссии агентства в Киеве. Их слова приводит NBC News.
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