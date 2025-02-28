28 февраля 2025

NBC News: Госдеп США прекратил финансирование восстановления энергетики Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госдеп больше не будет восстанавливать украинскую энергоинфраструктуру
Госдеп больше не будет восстанавливать украинскую энергоинфраструктуру Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей организации, отвечающей за финансирование.

«Госдеп прекратил реализацию инициативы агентства США по международному развитию, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — сообщили два сотрудника USAID, работавшие в миссии агентства в Киеве. Их слова приводит NBC News.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдеп США прекращает программу поддержки восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителей организации, отвечающей за финансирование. «Госдеп прекратил реализацию инициативы агентства США по международному развитию, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — сообщили два сотрудника USAID, работавшие в миссии агентства в Киеве. Их слова приводит NBC News.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...