Где и когда смотреть «Оскар» с Юрой Борисовым: трансляция

Премия «Оскар-2025» пройдет в ночь на 3 марта в 03:00 по Москве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония «Оскар-2025» пройдёт в ночь на 3 марта
Церемония «Оскар-2025» пройдёт в ночь на 3 марта Фото:

В ночь на 3 марта (по Москве) в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Ее будет транслировать телеканал ABC. URA.RU рассказывает, где смотреть трансляцию главной премии с сфере киноиндустрии.

Трансляция церемонии вручения премии «Оскар» начнется в 2:00 по московскому времени с показа красной дорожки, а основное мероприятие запланировано на 3:00 (по Мск). В этом году права на трансляцию принадлежат американскому телеканалу ABC.  В общем счете мероприятие продлится примерно четыре часа. Российские зрители смогут бесплатно посмотреть предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News. 

Российские СМИ планируют провести тестовую трансляцию самой церемонии. Также, предварительно, транслировать мероприятие будут тематические группы в соцсети «ВКонтакте». 

В этом году в номинации «Лучший фильм» представлен фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Последний также был персонально представлен в номинации «Лучший актер второго плана».

В 2025 году церемонию проведет новый ведущий — американско-ирландский комедиант Конан О 'Брайен, который известен американской телеаудитории с 1993 года. Он ранее работал ведущим на нескольких вечерних шоу различных телеканалов и был сценаристом в популярной программе Saturday Night Live.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 3 марта (по Москве) в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Ее будет транслировать телеканал ABC. URA.RU рассказывает, где смотреть трансляцию главной премии с сфере киноиндустрии. Трансляция церемонии вручения премии «Оскар» начнется в 2:00 по московскому времени с показа красной дорожки, а основное мероприятие запланировано на 3:00 (по Мск). В этом году права на трансляцию принадлежат американскому телеканалу ABC.  В общем счете мероприятие продлится примерно четыре часа. Российские зрители смогут бесплатно посмотреть предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News.  Российские СМИ планируют провести тестовую трансляцию самой церемонии. Также, предварительно, транслировать мероприятие будут тематические группы в соцсети «ВКонтакте».  В этом году в номинации «Лучший фильм» представлен фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Последний также был персонально представлен в номинации «Лучший актер второго плана». В 2025 году церемонию проведет новый ведущий — американско-ирландский комедиант Конан О 'Брайен, который известен американской телеаудитории с 1993 года. Он ранее работал ведущим на нескольких вечерних шоу различных телеканалов и был сценаристом в популярной программе Saturday Night Live.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...