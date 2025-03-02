Где и когда смотреть «Оскар» с Юрой Борисовым: трансляция

В ночь на 3 марта (по Москве) в Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Ее будет транслировать телеканал ABC. URA.RU рассказывает, где смотреть трансляцию главной премии с сфере киноиндустрии.
Трансляция церемонии вручения премии «Оскар» начнется в 2:00 по московскому времени с показа красной дорожки, а основное мероприятие запланировано на 3:00 (по Мск). В этом году права на трансляцию принадлежат американскому телеканалу ABC. В общем счете мероприятие продлится примерно четыре часа. Российские зрители смогут бесплатно посмотреть предварительное шоу и красную дорожку на YouTube-канале ABC News.
Российские СМИ планируют провести тестовую трансляцию самой церемонии. Также, предварительно, транслировать мероприятие будут тематические группы в соцсети «ВКонтакте».
В этом году в номинации «Лучший фильм» представлен фильм «Анора», в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Последний также был персонально представлен в номинации «Лучший актер второго плана».
В 2025 году церемонию проведет новый ведущий — американско-ирландский комедиант Конан О 'Брайен, который известен американской телеаудитории с 1993 года. Он ранее работал ведущим на нескольких вечерних шоу различных телеканалов и был сценаристом в популярной программе Saturday Night Live.
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