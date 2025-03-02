Советник Трампа намекнул на планы по отставке Зеленского

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В США сомневаются в желании Зеленского завершить конфликт
В США сомневаются в желании Зеленского завершить конфликт Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

В администрации президента США Дональда Трампа сомневаются, что лидер Украины Владимир Зеленский желает закончить конфликт с Россией, поэтому США нужен другой украинский лидер, с которым можно вести дела. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

«США сомневаются в желании Зеленского добросовестно вести переговоры по мирному урегулированию на Украине <...> поэтому Соединенным Штатам нужен украинский лидер, с которым можно вести дела», — заявил Уолтц в интервью телеканалу CNN. Он также выразил неуверенность, что после скандала в Белом доме, стороны смогут снова сесть за стол переговоров.

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля закончилась конфликтом на глазах у всего мира. Во время переговоров Трамп раскритиковал Зеленского, назвав его «глупым президентом», так как он настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий безопасности. При этом лидеры двух стран собирались подписать сделку по редкоземельным металлам в этот день, однако из-за перепалки украинскую делегацию попросили экстренно покинуть Белый дом. В итоге соглашение не было подписано.

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В администрации президента США Дональда Трампа сомневаются, что лидер Украины Владимир Зеленский желает закончить конфликт с Россией, поэтому США нужен другой украинский лидер, с которым можно вести дела. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. «США сомневаются в желании Зеленского добросовестно вести переговоры по мирному урегулированию на Украине <...> поэтому Соединенным Штатам нужен украинский лидер, с которым можно вести дела», — заявил Уолтц в интервью телеканалу CNN. Он также выразил неуверенность, что после скандала в Белом доме, стороны смогут снова сесть за стол переговоров. Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля закончилась конфликтом на глазах у всего мира. Во время переговоров Трамп раскритиковал Зеленского, назвав его «глупым президентом», так как он настаивал на продолжении конфликта и требовал гарантий безопасности. При этом лидеры двух стран собирались подписать сделку по редкоземельным металлам в этот день, однако из-за перепалки украинскую делегацию попросили экстренно покинуть Белый дом. В итоге соглашение не было подписано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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