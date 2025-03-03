Глава ИМЭМО РАН Войтоловский: Трамп разыгрывает сложную комбинацию по Украине

Президент США Дональд Трамп переложил на Европу ответственность за военную поддержку Украины, раскритиковав Зеленского. Так он разыгрывает по Украине сложную внешнеполитическую комбинацию, считает глава ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Слова эксперта приводит «РБК».
«Разговор Трампа с Зеленским показал, что президент США хочет снизить финансирование военной политики Киева за счет средств американских налогоплательщиков. Но одновременно на данном этапе хотел бы снять с себя политические риски, связанные с заявленной им активной ролью в процессе политико-дипломатического урегулирования. На европейских членов НАТО тем самым возлагается задача продолжения опосредованного противоборства с Россией на Украине», — сказал Войтоловский.
Он отметил, что США таким образом смогут подождать момента для более выгодного вовлечения в дипломатический процесс. Войтоловский также указал, что Трамп, критикуя Зеленского, показал, что за стол переговоров не хочет садиться именно украинская сторона.
Ранее Трамп заявлял о том, что товары из Евросоюза обложат пошлиной в 25%. Он подчеркнул, что ЕС создали, чтобы подставить США, пишет 360.ru.
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