Вице-президент США рассказал, почему Зеленского выгнали из Белого дома

Президент США Дональд Трамп не желал продолжать переговоры с делегацией Украины и ее лидером Владимиром Зеленским из-за проявленного со стороны последнего неуважения. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс.
«Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сообщил Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Трамп пытался быть дипломатичным, однако действия лидера Украины все же привели к провалу переговоров. После того, как встреча была прекращена, украинская сторона пыталась возобновить разговор с президентом США, но тот отказал из-за ее нежелания говорить о мире и проявленного ею неуважения.
Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако разговор с Трампом, перешедший в перепалку, был заочно прекращен. После этого украинского лидера вместе с делегацией страны попросили покинуть Белый дом.
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