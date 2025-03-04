Вице-президент США рассказал, почему Зеленского выгнали из Белого дома

Вице-президент Вэнс: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома из-за неуважения
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Трамп старался быть дипломатичным на встрече с Зеленским
Трамп старался быть дипломатичным на встрече с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп не желал продолжать переговоры с делегацией Украины и ее лидером Владимиром Зеленским из-за проявленного со стороны последнего неуважения. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс.

«Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сообщил Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Трамп пытался быть дипломатичным, однако действия лидера Украины все же привели к провалу переговоров. После того, как встреча была прекращена, украинская сторона пыталась возобновить разговор с президентом США, но тот отказал из-за ее нежелания говорить о мире и проявленного ею неуважения.

Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако разговор с Трампом, перешедший в перепалку, был заочно прекращен. После этого украинского лидера вместе с делегацией страны попросили покинуть Белый дом. 

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Президент США Дональд Трамп не желал продолжать переговоры с делегацией Украины и ее лидером Владимиром Зеленским из-за проявленного со стороны последнего неуважения. Об этом заявил вице-президент Штатов Джей-Ди Вэнс. «Первые 25-30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сообщил Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Трамп пытался быть дипломатичным, однако действия лидера Украины все же привели к провалу переговоров. После того, как встреча была прекращена, украинская сторона пыталась возобновить разговор с президентом США, но тот отказал из-за ее нежелания говорить о мире и проявленного ею неуважения. Зеленский прибыл в Вашингтон 28 февраля для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако разговор с Трампом, перешедший в перепалку, был заочно прекращен. После этого украинского лидера вместе с делегацией страны попросили покинуть Белый дом. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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