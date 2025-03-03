В ХМАО разгорелся скандал из-за слухов о поножовщине в школе

В Лангепасе (ХМАО) пошли слухи о том, что шестиклассник пырнул своего одноклассника ножом в школе №4. Скандал о произошедшем разгорелся в соцсетях.
«Скажите, что произошло в школе? Дети на улице обсуждали сейчас, что ученик шестого класса пырнул ножом одноклассника, у меня там племянник учится...страшно», — написали в группе ВК «Подслушано Лангепас».
Однако директор школы Татьяна Панферова сообщила, что между шестиклассниками якобы произошла небольшая потасовка — они не поделили между собой ручку и карандаш. Также она объяснила, что холодного оружия не было. «Конфликт был решен в присутствии родителей и детей, мальчики помирились», — написала Панферова в комментариях под постом о поножовщине.
В департаменте образования Югры URA.RU сообщили, что нож был игрушечным. «В ситуации уже разобрались, мальчики и их родители претензий друг к другу не имеют», — добавили в депобре.
В депздрав ХМАО направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!