03 марта 2025

В ХМАО разгорелся скандал из-за слухов о поножовщине в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики рассказали о поножовщине в школе
Ученики рассказали о поножовщине в школе Фото:

В Лангепасе (ХМАО) пошли слухи о том, что шестиклассник пырнул своего одноклассника ножом в школе №4. Скандал о произошедшем разгорелся в соцсетях.

«Скажите, что произошло в школе? Дети на улице обсуждали сейчас, что ученик шестого класса пырнул ножом одноклассника, у меня там племянник учится...страшно», — написали в группе ВК «Подслушано Лангепас».

Однако директор школы Татьяна Панферова сообщила, что между шестиклассниками якобы произошла небольшая потасовка — они не поделили между собой ручку и карандаш. Также она объяснила, что холодного оружия не было. «Конфликт был решен в присутствии родителей и детей, мальчики помирились», — написала Панферова в комментариях под постом о поножовщине.

В департаменте образования Югры URA.RU сообщили, что нож был игрушечным. «В ситуации уже разобрались, мальчики и их родители претензий друг к другу не имеют», — добавили в депобре.

В депздрав ХМАО направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Лангепасе (ХМАО) пошли слухи о том, что шестиклассник пырнул своего одноклассника ножом в школе №4. Скандал о произошедшем разгорелся в соцсетях. «Скажите, что произошло в школе? Дети на улице обсуждали сейчас, что ученик шестого класса пырнул ножом одноклассника, у меня там племянник учится...страшно», — написали в группе ВК «Подслушано Лангепас». Однако директор школы Татьяна Панферова сообщила, что между шестиклассниками якобы произошла небольшая потасовка — они не поделили между собой ручку и карандаш. Также она объяснила, что холодного оружия не было. «Конфликт был решен в присутствии родителей и детей, мальчики помирились», — написала Панферова в комментариях под постом о поножовщине. В департаменте образования Югры URA.RU сообщили, что нож был игрушечным. «В ситуации уже разобрались, мальчики и их родители претензий друг к другу не имеют», — добавили в депобре. В депздрав ХМАО направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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