Европейские страны решили выделить военную помощь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому после того, как администрация президента США Дональда Трампа отказались «кормить нацистскую дворнягу». Об этом сообщил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Администрация Трампа больше не хочет кормить нацистскую дворнягу в Киеве. Блохастую собаку подобрала дряхлая Европа, радостно воскликнув: „Моя собачка!“», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети Х.
Он добавил, что Владимир Зеленский является бесполезным для Европы. Медведев описал его как опасную «бешеную паразитическую собаку». В таком случае, по мнению зампреда Совбеза РФ, украинского лидера нужно «усыпить».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американская сторона играла ключевую роль в поставках военной помощи Киеву. Остановка этого процесса будет лучшим вкладом в установление мира в конфликте, подчеркнул он.
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