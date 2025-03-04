Песков: остановка поставок США на Украину — лучший вклад в дело мира

США играли ключевую роль в военных поставках на Украину, которые мешают урегулированию конфликта. Остановка помощи Киеву будет лучшим вкладом в дело мира, сообщи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То что США были основным поставщиком этой войны — это очевидно. Если они остановят поставки — это будет лучший вклад в дело мира», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также упомянул, что несмотря на обещания некоторых европейских стран продолжать оказывать помощь, основной объем поддержки шел через каналы из США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке всех форм военной поддержки Украине. Это решение затрагивает все поставки оружия, осуществляемые по воздуху и морю, а также те, что находятся в транзитных зонах на территории Польши. Подробнее — в материале URA.RU.
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