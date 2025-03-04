Песков: остановка поставок США на Украину — лучший вклад в дело мира

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Песков заявил, что США были основным поставщиков помощи Киеву
Песков заявил, что США были основным поставщиков помощи Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США играли ключевую роль в военных поставках на Украину, которые мешают урегулированию конфликта. Остановка помощи Киеву будет лучшим вкладом в дело мира, сообщи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То что США были основным поставщиком этой войны — это очевидно. Если они остановят поставки — это будет лучший вклад в дело мира», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также упомянул, что несмотря на обещания некоторых европейских стран продолжать оказывать помощь, основной объем поддержки шел через каналы из США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке всех форм военной поддержки Украине. Это решение затрагивает все поставки оружия, осуществляемые по воздуху и морю, а также те, что находятся в транзитных зонах на территории Польши. Подробнее — в материале URA.RU.

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США играли ключевую роль в военных поставках на Украину, которые мешают урегулированию конфликта. Остановка помощи Киеву будет лучшим вкладом в дело мира, сообщи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То что США были основным поставщиком этой войны — это очевидно. Если они остановят поставки — это будет лучший вклад в дело мира», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также упомянул, что несмотря на обещания некоторых европейских стран продолжать оказывать помощь, основной объем поддержки шел через каналы из США. Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке всех форм военной поддержки Украине. Это решение затрагивает все поставки оружия, осуществляемые по воздуху и морю, а также те, что находятся в транзитных зонах на территории Польши. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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