«Единая Россия» начала подготовку к главным выборам 2025 года

Партия «Единая Россия» начала регистрацию участников предварительного голосования, которое состоится с 19 по 25 мая. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что для участников СВО сохранятся преференции в виде дополнительных 25% к результатам.
«Мы продолжаем поддерживать ветеранов СВО, которые решат участвовать в процедуре и попробовать свои силы в политике. Для них сохраняется преференция — дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании», — сообщил Якушев. Его слова передает пресс-служба партии. Кроме того, ветераны СВО получат возможность пройти особый курс кадрового проекта Высшей партийной школы «ПолитСтарт».
Предварительное голосование состоится с 19 по 25 мая. Регистрация кандидатов будет продолжаться до 24 апреля. Подать заявку кандидатам можно на сайте PG.ER.RU.
Якушев подчеркнул, что партия традиционно организует наставничество для участников с момента регистрации и до завершения избирательной кампании, предоставляя им поддержку федеральных политконсультантов и опытных политиков. Он уточнил, что «Единая Россия» продолжит оказывать помощь и после завершения кампании в случае избрания кандидата.
Сентябрьские выборы пройдут 14 числа. В этот день будут избираться главы 19 субъектов Российской Федерации, из которых 18 выборов пройдут по прямому голосованию, а один — через парламенты субъектов. Также пройдут выборы в законодательные органы субъектов Российской Федерации.
Предварительное голосование партии пройдет в 11 регионах страны, где в этом году запланированы выборы в законодательные собрания, и в 24 административных центрах, где предстоит избрание депутатов городских дум. В Республике Коми, Воронежской, Калужской, Костромской, Магаданской и Новосибирской областях, предварительное голосование будет проведено на разных уровнях — как для регионального законодательного органа, так и для муниципальных структур. Итоги предварительного голосования будут подведены региональными отделениями партии в течение трех дней после его окончания, что означает, что результаты будут объявлены не позднее 28 мая.
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