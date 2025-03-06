Baza: в отделении банка на северо-востоке Москвы произошел взрыв

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Взорвался банкомат, пишет telegram-канал Shot
Взорвался банкомат, пишет telegram-канал Shot Фото:

В отделении «Газпромбанка» в Москве произошел взрыв банкомата. ЧП случилось на улице Снежной.

«В отделении банка на северо-востоке Москвы произошел взрыв», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел на улице Снежной в ТРЦ «Свиблово» в отделении «Газпромбанка». По предварительной информации, пострадавших нет. 

Обновлено в 17:37. Telegram-канал Shot пишет, что после взрыва из «Газпромбанка» эвакуировались шесть человек, среди которых четверо — сотрудники банка. Медики осматривают их, предварительно никто серьезно не травмирован.

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В отделении «Газпромбанка» в Москве произошел взрыв банкомата. ЧП случилось на улице Снежной. «В отделении банка на северо-востоке Москвы произошел взрыв», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел на улице Снежной в ТРЦ «Свиблово» в отделении «Газпромбанка». По предварительной информации, пострадавших нет.  Обновлено в 17:37. Telegram-канал Shot пишет, что после взрыва из «Газпромбанка» эвакуировались шесть человек, среди которых четверо — сотрудники банка. Медики осматривают их, предварительно никто серьезно не травмирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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