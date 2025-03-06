Baza: в отделении банка на северо-востоке Москвы произошел взрыв

В отделении «Газпромбанка» в Москве произошел взрыв банкомата. ЧП случилось на улице Снежной.
«В отделении банка на северо-востоке Москвы произошел взрыв», — пишет telegram-канал Baza. Инцидент произошел на улице Снежной в ТРЦ «Свиблово» в отделении «Газпромбанка». По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 17:37. Telegram-канал Shot пишет, что после взрыва из «Газпромбанка» эвакуировались шесть человек, среди которых четверо — сотрудники банка. Медики осматривают их, предварительно никто серьезно не травмирован.
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