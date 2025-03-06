В ХМАО состоялось открытие фестиваля кинодебютов «Дух огня»

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В Ханты-Мансийске открылся 23-й фестиваль «Дух огня»
В Ханты-Мансийске открылся 23-й фестиваль «Дух огня» Фото:

В Ханты-Мансийске состоялось открытие 23-го фестиваля кинодебютов «Дух огня». С приветственным словом на сцене выступил губернатор региона Руслан Кухарук.

Я рад приветствовать вас здесь, в Ханты-Мансийске. На югорской земле, которая уже в 23 раз собирает мэтров кинематографа и тех, кто только начинает свой творческий путь в кино», — сказал Кухарук.

Губернатор отметил, что в этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок. На «Дух огня» было подано 653 заявки из 45 стран. Также этой весной картины фестиваля помимо Ханты-Мансийска будут показаны в Нягани и Советском. Часть программы будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для жителей и гостей региона запланированы ряд мастер классов по актерскому мастерству и сценической речи и ряд других мероприятий.

С приветственным словом к участникам фестиваля также обратилась Министр культуры России Ольга Любимова: «Желаю всем вдохновения, громких премьер и открытий. Пусть Дух огня зажжет яркие звезды в мире кино». — сказала министр.

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В Ханты-Мансийске состоялось открытие 23-го фестиваля кинодебютов «Дух огня». С приветственным словом на сцене выступил губернатор региона Руслан Кухарук. Я рад приветствовать вас здесь, в Ханты-Мансийске. На югорской земле, которая уже в 23 раз собирает мэтров кинематографа и тех, кто только начинает свой творческий путь в кино», — сказал Кухарук. Губернатор отметил, что в этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок. На «Дух огня» было подано 653 заявки из 45 стран. Также этой весной картины фестиваля помимо Ханты-Мансийска будут показаны в Нягани и Советском. Часть программы будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для жителей и гостей региона запланированы ряд мастер классов по актерскому мастерству и сценической речи и ряд других мероприятий. С приветственным словом к участникам фестиваля также обратилась Министр культуры России Ольга Любимова: «Желаю всем вдохновения, громких премьер и открытий. Пусть Дух огня зажжет яркие звезды в мире кино». — сказала министр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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