В ХМАО состоялось открытие фестиваля кинодебютов «Дух огня»

В Ханты-Мансийске состоялось открытие 23-го фестиваля кинодебютов «Дух огня». С приветственным словом на сцене выступил губернатор региона Руслан Кухарук.
Я рад приветствовать вас здесь, в Ханты-Мансийске. На югорской земле, которая уже в 23 раз собирает мэтров кинематографа и тех, кто только начинает свой творческий путь в кино», — сказал Кухарук.
Губернатор отметил, что в этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок. На «Дух огня» было подано 653 заявки из 45 стран. Также этой весной картины фестиваля помимо Ханты-Мансийска будут показаны в Нягани и Советском. Часть программы будет посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Для жителей и гостей региона запланированы ряд мастер классов по актерскому мастерству и сценической речи и ряд других мероприятий.
С приветственным словом к участникам фестиваля также обратилась Министр культуры России Ольга Любимова: «Желаю всем вдохновения, громких премьер и открытий. Пусть Дух огня зажжет яркие звезды в мире кино». — сказала министр.
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