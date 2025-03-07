НПО из Латвии, поддерживающая российских эмигрантов, признана нежелательной в РФ

Латвийская неправительственная организация (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ) признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
«Участники зарегистрированной в 2018-м году в Риге НПО открыто призывают к антигосударственным протестам. Они дискредитируют органы власти России, оправдывают теракты», — сказано в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале ведомства.
На подконтрольных АРЭМ информационных ресурсах размещаются материалы экстремистского содержания. Изучив их, Генпрокуратура России признала деятельность АРЭМ нежелательной.
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