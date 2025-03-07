НПО из Латвии, поддерживающая российских эмигрантов, признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура России признала нежелательной латвийскую НПО «АРЭМ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «АРЭМ» из Латвии
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «АРЭМ» из Латвии Фото:

Латвийская неправительственная организация (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ) признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«Участники зарегистрированной в 2018-м году в Риге НПО открыто призывают к антигосударственным протестам. Они дискредитируют органы власти России, оправдывают теракты», — сказано в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале ведомства.

На подконтрольных АРЭМ информационных ресурсах размещаются материалы экстремистского содержания. Изучив их, Генпрокуратура России признала деятельность АРЭМ нежелательной.

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Латвийская неправительственная организация (НПО) «Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов» (АРЭМ) признана нежелательной в России. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ. «Участники зарегистрированной в 2018-м году в Риге НПО открыто призывают к антигосударственным протестам. Они дискредитируют органы власти России, оправдывают теракты», — сказано в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале ведомства. На подконтрольных АРЭМ информационных ресурсах размещаются материалы экстремистского содержания. Изучив их, Генпрокуратура России признала деятельность АРЭМ нежелательной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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