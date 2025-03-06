06 марта 2025

DDX сделал заявление после облавы на мигрантов в их фитнес-клубе в ХМАО

Полиция Нижневартовска провела рейд по нелегалам в фитнес-центре DDX
© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес-центр в Нижневартовске сделал заявление после рейда силовиков по нелегалам
Фитнес-центр в Нижневартовске сделал заявление после рейда силовиков по нелегалам Фото:

Фитнес-центр из Нижневартовска (ХМАО) DDX Fitness сделал заявление после рейда силовиков по нелегальным мигрантам. Руководители центра работают в рамках правового поля и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

«DDX Fitness ведёт полностью законную деятельность в правовом поле РФ. Мы всегда готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщили агентству в руководстве фитнес-центра.

Ранее агентство писало, что в фитнес-клуб Нижневартовска нагрянул ОМОН. Силовики разыскивали нелегальных мигрантов.

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Фитнес-центр из Нижневартовска (ХМАО) DDX Fitness сделал заявление после рейда силовиков по нелегальным мигрантам. Руководители центра работают в рамках правового поля и готовы сотрудничать с правоохранительными органами. «DDX Fitness ведёт полностью законную деятельность в правовом поле РФ. Мы всегда готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщили агентству в руководстве фитнес-центра. Ранее агентство писало, что в фитнес-клуб Нижневартовска нагрянул ОМОН. Силовики разыскивали нелегальных мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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