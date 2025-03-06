DDX сделал заявление после облавы на мигрантов в их фитнес-клубе в ХМАО

Фитнес-центр в Нижневартовске сделал заявление после рейда силовиков по нелегалам
Фитнес-центр из Нижневартовска (ХМАО) DDX Fitness сделал заявление после рейда силовиков по нелегальным мигрантам. Руководители центра работают в рамках правового поля и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.
«DDX Fitness ведёт полностью законную деятельность в правовом поле РФ. Мы всегда готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в целях обеспечения безопасности граждан», — сообщили агентству в руководстве фитнес-центра.
Ранее агентство писало, что в фитнес-клуб Нижневартовска нагрянул ОМОН. Силовики разыскивали нелегальных мигрантов.
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