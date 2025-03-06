06 марта 2025

В фитнес-клуб ХМАО нагрянул ОМОН. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводили профилактическое мероприятие по линии миграции
Силовики проводили профилактическое мероприятие по линии миграции Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 6 марта в фитнес-клуб «DDX» с проверкой пришли сотрудники ОМОН. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«В фитнес-клуб „DDX“ в Нижневартовске заглянул ОМОН», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Спортзал расположен в ТЦ «Green Park». Причины визита силовиков неизвестны.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что силовики проводили профилактическое мероприятие по линии миграции.

ОМОН проверил документы у посетителей фитнес-клуба
ОМОН проверил документы у посетителей фитнес-клуба
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 6 марта в фитнес-клуб «DDX» с проверкой пришли сотрудники ОМОН. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «В фитнес-клуб „DDX“ в Нижневартовске заглянул ОМОН», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Спортзал расположен в ТЦ «Green Park». Причины визита силовиков неизвестны. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что силовики проводили профилактическое мероприятие по линии миграции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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