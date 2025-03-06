Силовики проводили профилактическое мероприятие по линии миграции
В Нижневартовске (ХМАО) вечером 6 марта в фитнес-клуб «DDX» с проверкой пришли сотрудники ОМОН. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«В фитнес-клуб „DDX“ в Нижневартовске заглянул ОМОН», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Спортзал расположен в ТЦ «Green Park». Причины визита силовиков неизвестны.
Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что силовики проводили профилактическое мероприятие по линии миграции.
ОМОН проверил документы у посетителей фитнес-клуба
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