В Челябинске посетитель магазина зарезал продавца-мигранта

В Челябинске, в торговом помещении на улице Энгельса, мужчина из Таджикистана зарезал продавца-курда. Конфликт вспыхнул из-за ревности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, ссора вспыхнула из-за девушки», — рассказал источник.
Задержанным оказался гражданин Таджикистана. Погибший мужчина по национальности езид, был студентом магистратуры, уточнил сайт 74.ру. Происшествие случилось в одной из торговых точек на улице Энгельса, где раньше располагался вейп-шоп.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году челябинский областной суд вынес приговор в отношении обвиняемых в хулиганстве и убийстве подростка у ТРК «Космос». Задержанные, восемь уроженцев Таджикистана, суммарно они получили 76 лет колонии.
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