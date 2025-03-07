В Челябинске посетитель магазина зарезал продавца-мигранта

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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Подозреваемого в убийстве задержали Фото:

В Челябинске, в торговом помещении на улице Энгельса, мужчина из Таджикистана зарезал продавца-курда. Конфликт вспыхнул из-за ревности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, ссора вспыхнула из-за девушки», — рассказал источник.

Задержанным оказался гражданин Таджикистана. Погибший мужчина по национальности езид, был студентом магистратуры, уточнил сайт 74.ру. Происшествие случилось в одной из торговых точек на улице Энгельса, где раньше располагался вейп-шоп.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году челябинский областной суд вынес приговор в отношении обвиняемых в хулиганстве и убийстве подростка у ТРК «Космос». Задержанные, восемь уроженцев Таджикистана, суммарно они получили 76 лет колонии.

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В Челябинске, в торговом помещении на улице Энгельса, мужчина из Таджикистана зарезал продавца-курда. Конфликт вспыхнул из-за ревности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Подозреваемый задержан. По предварительным данным, ссора вспыхнула из-за девушки», — рассказал источник. Задержанным оказался гражданин Таджикистана. Погибший мужчина по национальности езид, был студентом магистратуры, уточнил сайт 74.ру. Происшествие случилось в одной из торговых точек на улице Энгельса, где раньше располагался вейп-шоп. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году челябинский областной суд вынес приговор в отношении обвиняемых в хулиганстве и убийстве подростка у ТРК «Космос». Задержанные, восемь уроженцев Таджикистана, суммарно они получили 76 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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