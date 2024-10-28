Мигранты получили 76 лет колонии: история убийства школьника в Челябинске. Фото, видео

Мигрантов, проходящих по делу об убийстве челябинца у ТРК, отправили в колонию

28 октября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд 28 октября вынес приговор в отношении восьми уроженцев Таджикистана, обвиняемых в хулиганстве и убийстве подростка у ТРК «Космос». Суммарно они получили 76 лет колонии. С чего началась и чем закончилась история — в материале URA.RU. По данным следствия, конфликт начался в социальных сетях. Кто-то создал фейковую страницу под именем одного из братьев Джаллиловых и начал распространять недостоверные сведения о них. Братья не смогли стерпеть подобного: решили найти и наказать обидчика. Получив фотку администратора фейковой страницы, Джаллиловы взялись за поиски. Похожего по описанию человека нашел их знакомый Хуршед Одинаев (забегая вперед, можно сказать, что Одинаев ошибся). Мигранты, не вдаваясь в подробности, решили разобраться с ним. У ТРК «Космос» началась первая драка. После которой все разбежались. После первой стычки компания избитого парня (который, по версии мигрантов, распространял ложные сведения о Джаллиловых) решила вновь поговорить с иностранцами. Те прибыли на парковку ТРК «Космос» уже вооруженные палками и камнями. Снова полилась кровь. Увидя, что один из группы русских парней отделился от компании — мигранты бросились за ним. Убежать тот не смог, получив несколько ударов ножом. Другие из группы иностранцев добивали, по сути, смертельно раненного человека. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на произошедшее: были изучены камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели. В результате удалось задержать восьмерых мигрантов: Шахрома Мирова, Тоира Джаллилова, Зоира Джаллилова, Абдулвахоба Сабурова (его задержали в аэропорту при попытке сбежать из России), Нажмиддина Имомова, Ислома Ахмадова, Хуршеда Одинаева, Махмасаида Азизова. Еще трое успели покинуть Россию. Всех их обвинили в убийстве. Было понятно, что все из задержанных не могли быть причастны к убийству. Смертельный удар, судя по камерам видеонаблюдения, нанес Миров. Он же был единственным, кто частично признал вину, пояснив, что не хотел убивать. По итогу действия некоторых из задержанных были переквалифицированы: из обвинений убрали статью об убийстве, оставив хулиганку. Азизова же и вовсе вычеркнули из дела. Зато выяснили, что за некоторое время до убийства он ограбил человека. Его судили, но наказания он не понес из-за примирения сторон. Следствие по делу об убийстве подростка у ТРК «Космос» шло чуть менее года. По итогу на скамье подсудимых оказалось восемь иностранцев. Семеро из них содержались в СИЗО с момента задержания, еще один (Хуршед Одинаев) был выпущен под домашний арест, так как имел гражданство РФ. На первых заседаниях подсудимые, видимо, уверенные в своей правоте, вели себя нагло: поворачивались спиной к суду, кричали на журналистов. По мере рассмотрения материалов их уверенность поубавилась. Дело по убийству уже рассматривалось судом, когда стало известно о задержании еще одного из подозреваемых Шахзода Сатторова. Он пытался скрыться в Казахстане. Его экстрадировали и привлекли к ответственности. Он ждал приговор вместе с другими обвиняемыми по делу. В настоящее время по делу об убийстве проходит еще двое граждан Таджикистана. В случае задержания они повторят кейс Сатторова. По делу об убийстве был проделан колоссальный объем работы. Ключевую роль сыграло предварительное расследование: специалистам удалось поминутно восстановить события вечера, когда было совершено убийство. В суде прокурор детально расписал все произошедшее и указал на участников потасовки. Прокурор ориентировал суд на назначение обвиняемым реального наказания. Запрашиваемые сроки были в пределах от пяти до 18 лет. Адвокаты, в свою очередь, старались минимизировать обвинения: просили переквалифицировать статьи на менее тяжкие, а по некоторым эпизодам вовсе признать своих подзащитных невиновными. Приговор по делу должны были вынести 17 октября. Суд же принял решение перенести его на неделю. 24 октября оглашение вновь не состоялось. Вместо этого суд вернулся на стадию прений, чтобы уточнить позицию Мирова и его адвоката. Мигрант вновь частично признался в убийстве, рассказал, как ударил подростка ножом. При этом факт того, что все было сделано по предварительному сговору он отрицал, как и все оставшиеся на скамье подсудимых. Суд вынес приговор 28 октября. Всех подсудимых признали виновными: кого-то в убийстве и хулиганстве, кого-то — лишь в хулиганстве. Все они получили реальные сроки (от четырех с половиной до 18 лет колонии общего и строгого режимов). Также с них взыскали моральную компенсацию родителям погибшего парня.