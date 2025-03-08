ВСУ атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод в России

В Ленинградской области отразили атаку украинского беспилотника на Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ), который является градообразующим предприятием города Кириши и крупнейшим по количеству произведенного топлива заводом в РФ. В результате произошедшего жертв не зафиксировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия», — написал Дрозденко в своем telegram-канале.
Он добавил, что в результате падения обломков произошло повреждение внешней структуры одного из хранилищ. В настоящий момент проводятся работы по устранению последствий инцидента, на месте работают экстренные службы.
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