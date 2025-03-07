07 марта 2025

В Челябинске за решетку отправили стоматолога, зарезавшего студента-мигранта

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске стоматолог зарезал продавца-мигранта
В Челябинске стоматолог зарезал продавца-мигранта Фото:

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения для стоматолога Хусейна Лоикова, который убил студента-мигранта. Конфликт произошел 7 марта.

«Подозреваемый в убийстве пробудет под арестом до 7 мая. Решение огласил судья Центрального районного суда Борис Миронов», — пишет издание 74.ру.

Подозреваемый — стоматолог, сотрудник клиники «Ситисмайл» Хусейн Лоиков. В начале слушаний обвиняемый заявил, что находится в браке и у него 8-месячный ребенок.

Родственники обвиняемого в беседе с представителем прессы выразили соболезнования семье погибшего молодого человека. Они заявили, что произошедшее было случайностью и не носило преднамеренного характера. Родные уточнили, что погибший первым начал драку, и действия подозреваемого являются самообороной.

Как URA.RU писало ранее, убийство произошло в торговом помещении, расположенном на улице Энгельса. Гражданин Таджикистана нанес смертельные ножевые ранения продавцу курдской национальности. По предварительной информации, причиной конфликта стала ревность.

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Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения для стоматолога Хусейна Лоикова, который убил студента-мигранта. Конфликт произошел 7 марта. «Подозреваемый в убийстве пробудет под арестом до 7 мая. Решение огласил судья Центрального районного суда Борис Миронов», — пишет издание 74.ру. Подозреваемый — стоматолог, сотрудник клиники «Ситисмайл» Хусейн Лоиков. В начале слушаний обвиняемый заявил, что находится в браке и у него 8-месячный ребенок. Родственники обвиняемого в беседе с представителем прессы выразили соболезнования семье погибшего молодого человека. Они заявили, что произошедшее было случайностью и не носило преднамеренного характера. Родные уточнили, что погибший первым начал драку, и действия подозреваемого являются самообороной. Как URA.RU писало ранее, убийство произошло в торговом помещении, расположенном на улице Энгельса. Гражданин Таджикистана нанес смертельные ножевые ранения продавцу курдской национальности. По предварительной информации, причиной конфликта стала ревность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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