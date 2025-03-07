В Челябинске за решетку отправили стоматолога, зарезавшего студента-мигранта

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения для стоматолога Хусейна Лоикова, который убил студента-мигранта. Конфликт произошел 7 марта.
«Подозреваемый в убийстве пробудет под арестом до 7 мая. Решение огласил судья Центрального районного суда Борис Миронов», — пишет издание 74.ру.
Подозреваемый — стоматолог, сотрудник клиники «Ситисмайл» Хусейн Лоиков. В начале слушаний обвиняемый заявил, что находится в браке и у него 8-месячный ребенок.
Родственники обвиняемого в беседе с представителем прессы выразили соболезнования семье погибшего молодого человека. Они заявили, что произошедшее было случайностью и не носило преднамеренного характера. Родные уточнили, что погибший первым начал драку, и действия подозреваемого являются самообороной.
Как URA.RU писало ранее, убийство произошло в торговом помещении, расположенном на улице Энгельса. Гражданин Таджикистана нанес смертельные ножевые ранения продавцу курдской национальности. По предварительной информации, причиной конфликта стала ревность.
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