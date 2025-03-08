«Зловещий знак»: на церкви Киево-Печерской лавры обрушился крест

Золотой крест на куполе церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре частично завалился, его демонтировали. Об этом сообщили в telegram-канале монастыря, а местные СМИ отметили, что это может быть зловещим знаком.
«В Киеве на куполе одного из храмов [Киево-Печерской] Лавры частично завалился крест <...> Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — заявили в telegram-канале Киево-Печерской лавры. Спасатели были вынуждены использовать специальное оборудование для демонтажа поврежденной конструкции.
«Согласно народным представлениям, обрушение креста из храма воспринимается как зловещий знак», — пишет издание «Украина Online». Они добавили, что такое событие предвещает бедствия и великие потрясения.
Храм, на котором обрушился крест, посвящен празднику Всех Святых — он отмечается в первое воскресение после Троицы. В этом году День Святой Троицы выпадает на 8 июня.
Последний раз подобное на Украине произошло 18 января 2022 года. Тогда с купола Софиевского собора в Киеве из-за сильного ветра упал крест. Он был установлен на вершину собора около 40 лет назад.
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