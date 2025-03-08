«Зловещий знак»: на церкви Киево-Печерской лавры обрушился крест

С церкви Всех Святых в Киево-Печерской завалился крест
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Обрушение креста в народе называют зловещим предзнаменованием
Обрушение креста в народе называют зловещим предзнаменованием Фото:

Золотой крест на куполе церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре частично завалился, его демонтировали. Об этом сообщили в telegram-канале монастыря, а местные СМИ отметили, что это может быть зловещим знаком.

«В Киеве на куполе одного из храмов [Киево-Печерской] Лавры частично завалился крест <...> Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — заявили в telegram-канале Киево-Печерской лавры. Спасатели были вынуждены использовать специальное оборудование для демонтажа поврежденной конструкции.

«Согласно народным представлениям, обрушение креста из храма воспринимается как зловещий знак», — пишет издание «Украина Online». Они добавили, что такое событие предвещает бедствия и великие потрясения.

Храм, на котором обрушился крест, посвящен празднику Всех Святых — он отмечается в первое воскресение после Троицы. В этом году День Святой Троицы выпадает на 8 июня.

Последний раз подобное на Украине произошло 18 января 2022 года. Тогда с купола Софиевского собора в Киеве из-за сильного ветра упал крест. Он был установлен на вершину собора около 40 лет назад. 

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Золотой крест на куполе церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре частично завалился, его демонтировали. Об этом сообщили в telegram-канале монастыря, а местные СМИ отметили, что это может быть зловещим знаком. «В Киеве на куполе одного из храмов [Киево-Печерской] Лавры частично завалился крест <...> Речь идет о Церкви Всех Святых над Экономическими воротами», — заявили в telegram-канале Киево-Печерской лавры. Спасатели были вынуждены использовать специальное оборудование для демонтажа поврежденной конструкции. «Согласно народным представлениям, обрушение креста из храма воспринимается как зловещий знак», — пишет издание «Украина Online». Они добавили, что такое событие предвещает бедствия и великие потрясения. Храм, на котором обрушился крест, посвящен празднику Всех Святых — он отмечается в первое воскресение после Троицы. В этом году День Святой Троицы выпадает на 8 июня. Последний раз подобное на Украине произошло 18 января 2022 года. Тогда с купола Софиевского собора в Киеве из-за сильного ветра упал крест. Он был установлен на вершину собора около 40 лет назад. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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