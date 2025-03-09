Focus: в Саудовской Аравии США надавят на Украину для территориальных уступок

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Делегаты из США встретится с представителями Украины в Эр-Рияде 10 марта
Делегаты из США встретится с представителями Украины в Эр-Рияде 10 марта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину на переговорах в Саудовской Аравии, требуя территориальных уступок. Об этом сообщил Focus.

«США могут оказать давление на Украину с целью добиться территориальных уступок в Саудовской Аравии», — пишет немецкая газета. Там же уточняется, что Киев, по всей видимости, не готов идти на уступки.

По мнению украинского политолога Александра Краева из аналитического центра «Призма», специализирующегося на внешней политике и международной безопасности, вопрос территорий и прочие сложные вопросы будут исключены из предварительных переговоров, они будут обсуждаться исключительно в прямом контакте с Москвой. «Скорее всего, так называемые уступки <...> будут исключены из предварительных переговоров и обсуждаться только в прямом контакте с Москвой. Сначала необходимо найти общий знаменатель, который должен быть как можно меньше, чтобы обе стороны могли его принять», — выразил мнение украинский эксперт.

В понедельник, 10 марта, украинский лидер Владимир Зеленский совершит визит в Саудовскую Аравию. Там состоится встреча представителей делегаций Киева и Вашингтона. Также Зеленский планирует встретиться с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Решение Зеленского посетить Эр-Рияд демонстрирует его открытость к диалогу с Соединенными Штатами, на чем настаивали его европейские союзники. Также за столом переговоров в Саудовской Аравии, вероятнее всего будет обсуждаться соглашение по редкоземельным металлам на Украине.

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Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину на переговорах в Саудовской Аравии, требуя территориальных уступок. Об этом сообщил Focus. «США могут оказать давление на Украину с целью добиться территориальных уступок в Саудовской Аравии», — пишет немецкая газета. Там же уточняется, что Киев, по всей видимости, не готов идти на уступки. По мнению украинского политолога Александра Краева из аналитического центра «Призма», специализирующегося на внешней политике и международной безопасности, вопрос территорий и прочие сложные вопросы будут исключены из предварительных переговоров, они будут обсуждаться исключительно в прямом контакте с Москвой. «Скорее всего, так называемые уступки <...> будут исключены из предварительных переговоров и обсуждаться только в прямом контакте с Москвой. Сначала необходимо найти общий знаменатель, который должен быть как можно меньше, чтобы обе стороны могли его принять», — выразил мнение украинский эксперт. В понедельник, 10 марта, украинский лидер Владимир Зеленский совершит визит в Саудовскую Аравию. Там состоится встреча представителей делегаций Киева и Вашингтона. Также Зеленский планирует встретиться с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Решение Зеленского посетить Эр-Рияд демонстрирует его открытость к диалогу с Соединенными Штатами, на чем настаивали его европейские союзники. Также за столом переговоров в Саудовской Аравии, вероятнее всего будет обсуждаться соглашение по редкоземельным металлам на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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