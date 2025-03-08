На «Духе огня» актер Бикович признался в травматичности съемок «Красного шелка»

Сербский актер Милош Бикович признался, что его роль в фильме «Красный шелк» была довольно непростой. Дело в том, во время съемок он получал множество травм из-за драк, сложных прыжков и взрывов. От некоторых до сих пор остались шрамы, рассказал артист на кинофестивале «Дух огня».
«Там были драки, я получал несколько ранений. У меня до сих пор остаются какие-то шрамы от всяких ударов. Я прыгал со скалы высотой 12 метров, были взрывы всякие, я получал осколки в лицо, получал всякие удары… Поэтому ну такая, скажем, непростая роль», — рассказал Бикович ТАСС.
Еще одна сложность съемок — разговоры на иностранных языках. Помимо китайского и русского («Красный шелк» — российско-китайский фильм), актеру приходилось также говорить на французском, немецком, испанском и итальянском.
Самым зрелищным событием на открытии кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске стала традиционная красная дорожка. Местные и приезжие столпились посмотреть, в каких же нарядах выйдут на публику селебрити. Кто из звезд предпочел голливудский стиль, а для кого неизменной осталась классика — читайте в подборке URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!