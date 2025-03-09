Минобороны показало видео уничтожения колонны ВСУ, бежавшей из Курской области

Российские операторы дронов Центра «Рубикон» уничтожили украинскую колонну техники, которая пыталась покинуть территорию Курской области. Соответствующие кадры публикует Минобороны РФ.
На кадрах, размещенных военным ведомством, видно, как тяжелая техника ВСУ перемещается в районе Суджи в попытках покинуть российскую территорию. Однако затем с воздуха ее накрывают взрывы. В министерстве подчеркнули, что удар по колонне противника был совершен операторами центра БПЛА «Рубикон». Видео опубликовано РИА Новости.
До этого сообщалось, что около 1500 бойцов ВСУ, находящихся в районе Суджи оказались в огневом мешке. Около 500 бойцов из числа противника были ликвидированы при попытке бегства. Факт ловушки для ВСУ со стороны российских военных подтвердил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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