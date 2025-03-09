Российские военные приготовили опасный сюрприз ВСУ на границе Курской области

Полторы тысячи украинских солдат оказались в огневом мешке в Судже Курской области. Об этом сообщает Mash.
«Полторы тысячи [солдат ВСУ] остались в огненном мешке в Судже — за сутки наши бойцы ликвидировали 500 боевиков при попытке отступления, еще 100 взяли в плен», — передают авторы канала. По их данным, бойцы ВС РФ продолжают бои на территории города, в частности на Пионерской улице и в районах маслодельного комбината. Помимо этого, российские военные продвигаются в районе населенных пунктов Мирный и Бондаревка.
Иностранные СМИ отмечают, что ВСУ отступают с территории Курской области. По их данным, украинские военные потеряли две трети территории, которую изначально брали под контроль с начала вторжения в российский регион.
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