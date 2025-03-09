Российские военные приготовили опасный сюрприз ВСУ на границе Курской области

Mash: 1500 солдат ВСУ попали в огневой мешок в Судже
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ВСУ попали в огневой мешок в Курской области, в районе Суджи
ВСУ попали в огневой мешок в Курской области, в районе Суджи Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Полторы тысячи украинских солдат оказались в огневом мешке в Судже Курской области. Об этом сообщает Mash.

«Полторы тысячи [солдат ВСУ] остались в огненном мешке в Судже — за сутки наши бойцы ликвидировали 500 боевиков при попытке отступления, еще 100 взяли в плен», — передают авторы канала. По их данным, бойцы ВС РФ продолжают бои на территории города, в частности на Пионерской улице и в районах маслодельного комбината. Помимо этого, российские военные продвигаются в районе населенных пунктов Мирный и Бондаревка.

Иностранные СМИ отмечают, что ВСУ отступают с территории Курской области. По их данным, украинские военные потеряли две трети территории, которую изначально брали под контроль с начала вторжения в российский регион.

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Полторы тысячи украинских солдат оказались в огневом мешке в Судже Курской области. Об этом сообщает Mash. «Полторы тысячи [солдат ВСУ] остались в огненном мешке в Судже — за сутки наши бойцы ликвидировали 500 боевиков при попытке отступления, еще 100 взяли в плен», — передают авторы канала. По их данным, бойцы ВС РФ продолжают бои на территории города, в частности на Пионерской улице и в районах маслодельного комбината. Помимо этого, российские военные продвигаются в районе населенных пунктов Мирный и Бондаревка. Иностранные СМИ отмечают, что ВСУ отступают с территории Курской области. По их данным, украинские военные потеряли две трети территории, которую изначально брали под контроль с начала вторжения в российский регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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