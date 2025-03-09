Роспотребнадзор ХМАО отстранил от работы непривитых сотрудников школ и детсадов

Роспотребнадзор отстранил от работы 21 сотрудника школ и детсадов в Октябрьском районе, еще троих — в Нягани. Они оказались не привиты от гриппа. Информация об этом опубликована на сайте окружного надзорного ведомства.
«В связи с заболеваемостью гриппом детей в школах и детских садах, отсутствием вакцинации против гриппа на 10 неделе отстранены от работы три сотрудника образовательных организаций в Нягани. В Октябрьском районе — 21 сотрудник», — следует из сообщения.
На 10 неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Октябрьском районе увеличилась на 38% в сравнении с предыдущей неделей. Большинство из заболевших — дети, у 32 из них диагностировали грипп. А в Нягани между тем за тот же период заболеваемость ОРИ увеличилась на 22%.
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