09 марта 2025

Роспотребнадзор ХМАО отстранил от работы непривитых сотрудников школ и детсадов

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Непривитых от гриппа сотрудников образовательных организаций отстранили от работы
Непривитых от гриппа сотрудников образовательных организаций отстранили от работы Фото:

Роспотребнадзор отстранил от работы 21 сотрудника школ и детсадов в Октябрьском районе, еще троих — в Нягани. Они оказались не привиты от гриппа. Информация об этом опубликована на сайте окружного надзорного ведомства.

«В связи с заболеваемостью гриппом детей в школах и детских садах, отсутствием вакцинации против гриппа на 10 неделе отстранены от работы три сотрудника образовательных организаций в Нягани. В Октябрьском районе — 21 сотрудник», — следует из сообщения.

На 10 неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Октябрьском районе увеличилась на 38% в сравнении с предыдущей неделей. Большинство из заболевших — дети, у 32 из них диагностировали грипп. А в Нягани между тем за тот же период заболеваемость ОРИ увеличилась на 22%.

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Роспотребнадзор отстранил от работы 21 сотрудника школ и детсадов в Октябрьском районе, еще троих — в Нягани. Они оказались не привиты от гриппа. Информация об этом опубликована на сайте окружного надзорного ведомства. «В связи с заболеваемостью гриппом детей в школах и детских садах, отсутствием вакцинации против гриппа на 10 неделе отстранены от работы три сотрудника образовательных организаций в Нягани. В Октябрьском районе — 21 сотрудник», — следует из сообщения. На 10 неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Октябрьском районе увеличилась на 38% в сравнении с предыдущей неделей. Большинство из заболевших — дети, у 32 из них диагностировали грипп. А в Нягани между тем за тот же период заболеваемость ОРИ увеличилась на 22%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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