09 марта 2025
08 марта 2025
07 марта 2025

В Петербурге СК возбудит дело против таксиста, высадившего пассажирку с котами

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина вызвала такси, заранее предупредив, что будет ехать с двумя кошками в переносках
Женщина вызвала такси, заранее предупредив, что будет ехать с двумя кошками в переносках Фото:

Следственный комитет России рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела водителю такси, который грубо высадил пассажирку с двумя кошками и повредил ее имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах расследования», — пишет пресс-служба СК. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале «Следком».

Женщина вызвала такси, заранее предупредив, что будет ехать с двумя кошками в специальных переносках. Несмотря на предупреждение, водитель выразил недовольство животными и открыл окна автомобиля, мотивируя это неприятным запахом. Конфликт обострился, когда водитель заявил о намерении отказать в дальнейшей перевозке. Пассажирка решила снять происходящее на телефон, однако водитель вырвал гаджет из ее рук. В ходе конфликта телефон был поврежден, а женщина с животными высажена на улицу, при этом вещи пассажирки были выброшены на дорогу.

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Следственный комитет России рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела водителю такси, который грубо высадил пассажирку с двумя кошками и повредил ее имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах расследования», — пишет пресс-служба СК. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале «Следком». Женщина вызвала такси, заранее предупредив, что будет ехать с двумя кошками в специальных переносках. Несмотря на предупреждение, водитель выразил недовольство животными и открыл окна автомобиля, мотивируя это неприятным запахом. Конфликт обострился, когда водитель заявил о намерении отказать в дальнейшей перевозке. Пассажирка решила снять происходящее на телефон, однако водитель вырвал гаджет из ее рук. В ходе конфликта телефон был поврежден, а женщина с животными высажена на улицу, при этом вещи пассажирки были выброшены на дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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