В Петербурге СК возбудит дело против таксиста, высадившего пассажирку с котами

Следственный комитет России рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела водителю такси, который грубо высадил пассажирку с двумя кошками и повредил ее имущество. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах расследования», — пишет пресс-служба СК. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале «Следком».
Женщина вызвала такси, заранее предупредив, что будет ехать с двумя кошками в специальных переносках. Несмотря на предупреждение, водитель выразил недовольство животными и открыл окна автомобиля, мотивируя это неприятным запахом. Конфликт обострился, когда водитель заявил о намерении отказать в дальнейшей перевозке. Пассажирка решила снять происходящее на телефон, однако водитель вырвал гаджет из ее рук. В ходе конфликта телефон был поврежден, а женщина с животными высажена на улицу, при этом вещи пассажирки были выброшены на дорогу.
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