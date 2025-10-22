Число жертв на заводе Копейска выросло до семи
Число погиьших выросло с четырех до семи (архивное фото)
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Число погибших на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, выросло до семи. Пострадали шестеро, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до семи. Шестеро человек пострадали», — уточнили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Взрывы произошли на предприятии в ночь на 23 октября, начался пожар. На месте работают все экстренные службы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
