Происшествия

Число жертв на заводе Копейска выросло до семи

23 октября 2025 в 02:21
Число погиьших выросло с четырех до семи (архивное фото)

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Число погибших на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, выросло до семи. Пострадали шестеро, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до семи. Шестеро человек пострадали», — уточнили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Взрывы произошли на предприятии в ночь на 23 октября, начался пожар. На месте работают все экстренные службы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

