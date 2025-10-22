На челябинском предприятии произошел еще один взрыв в очаге возгорания, есть жертвы: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция: облако дыма после взрыва накрыло Копейск Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошел взрыв на одном из предприятии. Есть жертвы. На месте работают оперативные службы, власти региона в информируют население. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

04:11 Информация для сотрудников предприятия, их родных и близких: уточнить информацию, получить разъяснения можно по телефону +7 (919) 310-11-53, сообщил контакты Алексей Текслер.

04:09 На месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется его проливка. Сразу после спасатели приступят к разбору завалов. На место будут направлены соответствующие силы и средства, информирует глава региона.

04:08 На данный момент подтверждается гибель 9 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

03:44 Ночную смену работников завода не пустили на предприятие. Сотрудники рассказали URA.RU, что предприятие оцепили, а и их попросили разъехаться по домам.

02:42 Семьям погибших обязательно будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, пообещал губернатор Алексей Текслер.

02:33 Губернатор Алексей Текслер обратился к жителям с просьбой игнорировать фэйки. По его словам, уже были попытки вбросов лживой и недостоверной информации. Глава региона попросил доверяйте только официальным источникам.

02:30 К оказанию помощи пострадавшим подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

02:16 Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске выросло до 7. Шестеро человек пострадали, сообщили ТАСС оперативные службы.

02:11 Произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Все необходимые силы и средства МЧС работают на месте, заявил Текслер.

01:57 Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

01:50 По предварительным данным, в момент взрыва в смене трудились 20 человек. Об этом сообщают РИА Новости со слов источника в правоохранительных органах.

01:45 Жители Копейска сообщают URA.RU, что новая колонна пожарных машин промчалась в сторону предприятия, где произошел взрыв.

01:36 Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на предприятии в челябинском Копейске, где, предварительно, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

01:35 Для пожара на предприятии в Копейске, городе-спутнике Челябинска, присвоен повышенный номер сложности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

01:28 Губернатор отметил, что версия прилета БПЛА в настоящий момент не подтверждается.

01:27 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека.

00:40По данным источника telegram-канала 112, в смене находились 15 человек. Производится разбор завалов.

00:31Власти региона сообщают, что угрозы жителям города и гражданским объектам нет.

00:28Текслер отметил, что к сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба.

00:27Губернатор Алексей Текслер подтвердил, что произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска.

00:26Очевидцы сообщают, что спустя время к месту взрывов направилась большая колонна машин из экстренных служб.

00:23Жители сообщают, что сразу после взрыва в небе над городом появилось черное облако, запахло гарью.

00:21В Челябинске жители Ленинского района сообщают о двух взрывах в 23:45















