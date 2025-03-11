Вкусно и просто: топ-7 лучших рецептов постных салатов

Список вкусных рецептов салатов в Великий пост 2025
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Салаты — идеальный способ сделать постное меню ярким, сытным и полезным, не нарушая правил
Салаты — идеальный способ сделать постное меню ярким, сытным и полезным, не нарушая правил Фото:

Великий пост — не повод голодать или есть одно и то же. Это время пробовать новые сочетания и готовить вкусно даже без мяса и молочки. Салаты — отличный способ сделать постное меню интересным, сытным и полезным. URA.RU собрало семь простых рецептов постных салатов, которые понравятся всем.

Домашние рецепты

Винегрет

Этот салат знаком каждому с детства. Простой, доступный и очень полезный, винегрет — одно из лучших блюд в пост. Свекла, морковь, картофель и соленые огурцы в сочетании с ароматным растительным маслом — это не только вкусно, но и очень питательно.

Что потребуется

  • Свекла – 2 шт. (среднего размера);
  • Картофель – 2 шт. (среднего размера);
  • Морковь – 2 шт. (среднего размера);
  • Соленые огурцы – 3-4 шт. (среднего размера);
  • Зеленый лук – небольшой пучок;
  • Растительное масло (подсолнечное или оливковое) – 3-4 ст. ложки;
  • Соль, перец – по вкусу;

Как приготовить

Отварите до готовности свеклу, картофель и морковь в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Соленые огурцы нарежьте кубиками, мелко нарежьте зеленый лук. Соедините все нарезанные овощи и лук в миске, посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте. Дайте настояться в холодильнике минимум 30 минут.

Салат из квашеной капусты с клюквой и яблоком

Этот салат — кладезь витаминов, особенно нужных весной, когда иммунитет у многих «проседает». Квашеная капуста богата витамином C, а яблоко и клюква добавляют сладости и кислинки, делая вкус салата очень интересным и насыщенным.

Что потребуется

  • Квашеная капуста – 300 г;
  • Яблоко (кисло-сладкое) – 1 шт;
  • Клюква свежая или замороженная – 50 г;
  • Лук репчатый (небольшой) – половина (по желанию);
  • Растительное масло – 2-3 ст. ложки;
  • Сахар – 1 ч. ложка (по желанию);

Как приготовить

Если квашеная капуста слишком кислая, промойте и отожмите, измельчите, если крупно нарезана. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками или соломкой. Мелко нарежьте репчатый лук. Соедините капусту, яблоко, клюкву и лук в миске, заправьте маслом, добавьте сахар по желанию. Хорошо перемешайте, дайте немного настояться.

Белковый постный салат, в котором сочетаются сытная фасоль, ароматные грибы и огурцы
Белковый постный салат, в котором сочетаются сытная фасоль, ароматные грибы и огурцы
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Салат с фасолью, грибами и маринованными огурцами

Этот салат — отличный вариант для тех, кто хочет сытно пообедать или поужинать в пост. Фасоль богата растительным белком, а грибы и маринованные огурцы придают салату пикантность и насыщенный вкус.

Что потребуется

  • Фасоль консервированная (белая или красная) – 1 банка (400 г);
  • Грибы маринованные (шампиньоны или опята) – 200 г;
  • Огурцы маринованные – 2-3 шт;
  • Лук репчатый (небольшой) – половина;
  • Растительное масло – 3-4 ст. ложки;
  • Зелень укропа или петрушки – небольшой пучок;
  • Соль, перец – по вкусу;

Как приготовить

Фасоль промойте, маринованные грибы нарежьте пластинками или кусочками. Маринованные огурцы нарежьте кубиками или соломкой. Мелко нарежьте репчатый лук и зелень. Соедините фасоль, грибы, огурцы, лук и зелень в миске, посолите, поперчите, заправьте маслом.

Салат из моркови с яблоком и орехами

Этот салат — отличный десертный вариант или легкий перекус. Сочетание сладкой моркови, кисло-сладкого яблока и хрустящих орехов — это простое, но очень вкусное и полезное блюдо.

Что потребуется:

  • Морковь – 2 шт. (среднего размера);
  • Яблоко (сладко-кислое) – 1 шт;
  • Орехи грецкие или фундук – 50 г;
  • Лимонный сок – 1 ст. ложка;
  • Мед или сироп агавы (по желанию) – 1 ч. ложка;
  • Растительное масло (по желанию) – 1 ст. ложка;

Как приготовить:

Морковь очистите и натрите на крупной терке. Яблоко очистите, удалите сердцевину и натрите на терке или нарежьте соломкой. Подсушите орехи, порубите ножом. Соедините морковь, яблоко и орехи в миске, полейте лимонным соком. Добавьте мед или сироп по желанию. Также добавьте масло и хорошо перемешайте.

Этот яркий и простой постный салат богат клетчаткой благодаря авокадо, помидорам и кукурузе
Этот яркий и простой постный салат богат клетчаткой благодаря авокадо, помидорам и кукурузе
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Салат с авокадо, помидорами и кукурузой

Этот салат — напоминание о лете даже в холодное время года. Авокадо придает салату кремовую текстуру, помидоры — сочность, а кукуруза — сладость. Очень простой и освежающий салат.

Что потребуется

  • Авокадо спелое – 1 шт;
  • Помидоры свежие – 2 шт. (среднего размера);
  • Кукуруза консервированная – половина банки;
  • Лук красный (небольшой) – четвертина (по желанию);
  • Лимонный сок – 1-2 ст. ложки;
  • Оливковое масло – 2-3 ст. ложки;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Зелень кинзы или петрушки (по желанию) – для подачи;

Как приготовить

Авокадо очистите, нарежьте кубиками и полейте лимонным соком. Помидоры нарежьте кубиками или дольками, мелко нарежьте красный лук (если используете). Слейте жидкость с кукурузы, соедините авокадо, помидоры, кукурузу и лук в миске. Ппосолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.

Сочетание сладкой печеной свеклы, кисло-сладкого чернослива и хрустящих грецких орехов дает богатый вкус
Сочетание сладкой печеной свеклы, кисло-сладкого чернослива и хрустящих грецких орехов дает богатый вкус
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Салат из печеной свеклы с черносливом и грецкими орехами

Быстрый и простой в приготовлении постный салат, идеально подходящий для Великого поста. Печеная свекла, чернослив и грецкие орехи — все, что нужно для вкусного и полезного ужина.

Что потребуется

  • Свекла – 2 шт. (среднего размера);
  • Чернослив без косточек – 100 г;
  • Орехи грецкие – 50 г;
  • Чеснок – 1 зубчик (по желанию);
  • Оливковое масло – 2-3 ст. ложки;
  • Бальзамический уксус – 1 ч. ложка (по желанию);
  • Соль, перец – по вкусу;

Как приготовить

Свеклу вымойте, запеките в духовке до мягкости, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Чернослив залейте горячей водой на десять минут, нарежьте кусочками. Подсушите орехи, порубите ножом. Измельчите чеснок (если используете), соедините свеклу, чернослив, орехи и чеснок в миске. Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат из морской капусты с морковью и кунжутом

Салат подойдет для любителей морской капусты. Она богата йодом и другими полезными микроэлементами, а морковь и кунжут добавляют салату сладости и хрустящую текстуру.

Что потребуется

  • Морская капуста консервированная – 200 г;
  • Морковь свежая – 1 шт. (среднего размера);
  • Кунжут – 1-2 ст. ложки;
  • Соевый соус – 1-2 ст. ложки;
  • Растительное масло (кунжутное или подсолнечное) – 1-2 ст. ложки;
  • Лимонный сок – 1 ч. ложка (по желанию);
  • Чеснок – 1 зубчик (по желанию);

Как приготовить

Морскую капусту нарежьте, морковь очистите и натрите на терке. Обжарьте кунжут до золотистости, измельчите чеснок (если используете). Соедините капусту, морковь, кунжут и чеснок в миске. Заправьте соевым соусом, маслом и лимонным соком и хорошо перемешайте.

Календарь питания в Великий пост

Велики пост длится 40 дней и в это время нельзя есть мясо, птицу и продукты их переработки, молочные продукты. В некоторые дни существует запрет на употребление масла, а в некоторые дни предписывается соблюдение сухоядения. Это одна из наиболее строгих фаз, когда разрешается употребление только сырых растительных продуктов без добавления масла.

Великий пост считается самым строгим, но священники советуют подходить к нему с осторожностью. Если человек ранее не придерживался постов, сразу накладывать на себя все ограничения может быть неразумно.

Великий пост начался 3 марта
Великий пост начался 3 марта
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Великий пост — не повод голодать или есть одно и то же. Это время пробовать новые сочетания и готовить вкусно даже без мяса и молочки. Салаты — отличный способ сделать постное меню интересным, сытным и полезным. URA.RU собрало семь простых рецептов постных салатов, которые понравятся всем. Домашние рецепты Винегрет Этот салат знаком каждому с детства. Простой, доступный и очень полезный, винегрет — одно из лучших блюд в пост. Свекла, морковь, картофель и соленые огурцы в сочетании с ароматным растительным маслом — это не только вкусно, но и очень питательно. Что потребуется Как приготовить Отварите до готовности свеклу, картофель и морковь в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Соленые огурцы нарежьте кубиками, мелко нарежьте зеленый лук. Соедините все нарезанные овощи и лук в миске, посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте. Дайте настояться в холодильнике минимум 30 минут. Салат из квашеной капусты с клюквой и яблоком Этот салат — кладезь витаминов, особенно нужных весной, когда иммунитет у многих «проседает». Квашеная капуста богата витамином C, а яблоко и клюква добавляют сладости и кислинки, делая вкус салата очень интересным и насыщенным. Что потребуется Как приготовить Если квашеная капуста слишком кислая, промойте и отожмите, измельчите, если крупно нарезана. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками или соломкой. Мелко нарежьте репчатый лук. Соедините капусту, яблоко, клюкву и лук в миске, заправьте маслом, добавьте сахар по желанию. Хорошо перемешайте, дайте немного настояться. Салат с фасолью, грибами и маринованными огурцами Этот салат — отличный вариант для тех, кто хочет сытно пообедать или поужинать в пост. Фасоль богата растительным белком, а грибы и маринованные огурцы придают салату пикантность и насыщенный вкус. Что потребуется Как приготовить Фасоль промойте, маринованные грибы нарежьте пластинками или кусочками. Маринованные огурцы нарежьте кубиками или соломкой. Мелко нарежьте репчатый лук и зелень. Соедините фасоль, грибы, огурцы, лук и зелень в миске, посолите, поперчите, заправьте маслом. Салат из моркови с яблоком и орехами Этот салат — отличный десертный вариант или легкий перекус. Сочетание сладкой моркови, кисло-сладкого яблока и хрустящих орехов — это простое, но очень вкусное и полезное блюдо. Что потребуется: Как приготовить: Морковь очистите и натрите на крупной терке. Яблоко очистите, удалите сердцевину и натрите на терке или нарежьте соломкой. Подсушите орехи, порубите ножом. Соедините морковь, яблоко и орехи в миске, полейте лимонным соком. Добавьте мед или сироп по желанию. Также добавьте масло и хорошо перемешайте. Салат с авокадо, помидорами и кукурузой Этот салат — напоминание о лете даже в холодное время года. Авокадо придает салату кремовую текстуру, помидоры — сочность, а кукуруза — сладость. Очень простой и освежающий салат. Что потребуется Как приготовить Авокадо очистите, нарежьте кубиками и полейте лимонным соком. Помидоры нарежьте кубиками или дольками, мелко нарежьте красный лук (если используете). Слейте жидкость с кукурузы, соедините авокадо, помидоры, кукурузу и лук в миске. Ппосолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте. Салат из печеной свеклы с черносливом и грецкими орехами Быстрый и простой в приготовлении постный салат, идеально подходящий для Великого поста. Печеная свекла, чернослив и грецкие орехи — все, что нужно для вкусного и полезного ужина. Что потребуется Как приготовить Свеклу вымойте, запеките в духовке до мягкости, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Чернослив залейте горячей водой на десять минут, нарежьте кусочками. Подсушите орехи, порубите ножом. Измельчите чеснок (если используете), соедините свеклу, чернослив, орехи и чеснок в миске. Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Салат из морской капусты с морковью и кунжутом Салат подойдет для любителей морской капусты. Она богата йодом и другими полезными микроэлементами, а морковь и кунжут добавляют салату сладости и хрустящую текстуру. Что потребуется Как приготовить Морскую капусту нарежьте, морковь очистите и натрите на терке. Обжарьте кунжут до золотистости, измельчите чеснок (если используете). Соедините капусту, морковь, кунжут и чеснок в миске. Заправьте соевым соусом, маслом и лимонным соком и хорошо перемешайте. Календарь питания в Великий пост Велики пост длится 40 дней и в это время нельзя есть мясо, птицу и продукты их переработки, молочные продукты. В некоторые дни существует запрет на употребление масла, а в некоторые дни предписывается соблюдение сухоядения. Это одна из наиболее строгих фаз, когда разрешается употребление только сырых растительных продуктов без добавления масла. Великий пост считается самым строгим, но священники советуют подходить к нему с осторожностью. Если человек ранее не придерживался постов, сразу накладывать на себя все ограничения может быть неразумно.
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