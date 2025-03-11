Вкусно и просто: топ-7 лучших рецептов постных салатов

Великий пост — не повод голодать или есть одно и то же. Это время пробовать новые сочетания и готовить вкусно даже без мяса и молочки. Салаты — отличный способ сделать постное меню интересным, сытным и полезным. URA.RU собрало семь простых рецептов постных салатов, которые понравятся всем.
Домашние рецепты
Винегрет
Этот салат знаком каждому с детства. Простой, доступный и очень полезный, винегрет — одно из лучших блюд в пост. Свекла, морковь, картофель и соленые огурцы в сочетании с ароматным растительным маслом — это не только вкусно, но и очень питательно.
Что потребуется
- Свекла – 2 шт. (среднего размера);
- Картофель – 2 шт. (среднего размера);
- Морковь – 2 шт. (среднего размера);
- Соленые огурцы – 3-4 шт. (среднего размера);
- Зеленый лук – небольшой пучок;
- Растительное масло (подсолнечное или оливковое) – 3-4 ст. ложки;
- Соль, перец – по вкусу;
Как приготовить
Отварите до готовности свеклу, картофель и морковь в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Соленые огурцы нарежьте кубиками, мелко нарежьте зеленый лук. Соедините все нарезанные овощи и лук в миске, посолите, поперчите, заправьте маслом и хорошо перемешайте. Дайте настояться в холодильнике минимум 30 минут.
Салат из квашеной капусты с клюквой и яблоком
Этот салат — кладезь витаминов, особенно нужных весной, когда иммунитет у многих «проседает». Квашеная капуста богата витамином C, а яблоко и клюква добавляют сладости и кислинки, делая вкус салата очень интересным и насыщенным.
Что потребуется
- Квашеная капуста – 300 г;
- Яблоко (кисло-сладкое) – 1 шт;
- Клюква свежая или замороженная – 50 г;
- Лук репчатый (небольшой) – половина (по желанию);
- Растительное масло – 2-3 ст. ложки;
- Сахар – 1 ч. ложка (по желанию);
Как приготовить
Если квашеная капуста слишком кислая, промойте и отожмите, измельчите, если крупно нарезана. Яблоко очистите, удалите сердцевину и нарежьте кубиками или соломкой. Мелко нарежьте репчатый лук. Соедините капусту, яблоко, клюкву и лук в миске, заправьте маслом, добавьте сахар по желанию. Хорошо перемешайте, дайте немного настояться.
Салат с фасолью, грибами и маринованными огурцами
Этот салат — отличный вариант для тех, кто хочет сытно пообедать или поужинать в пост. Фасоль богата растительным белком, а грибы и маринованные огурцы придают салату пикантность и насыщенный вкус.
Что потребуется
- Фасоль консервированная (белая или красная) – 1 банка (400 г);
- Грибы маринованные (шампиньоны или опята) – 200 г;
- Огурцы маринованные – 2-3 шт;
- Лук репчатый (небольшой) – половина;
- Растительное масло – 3-4 ст. ложки;
- Зелень укропа или петрушки – небольшой пучок;
- Соль, перец – по вкусу;
Как приготовить
Фасоль промойте, маринованные грибы нарежьте пластинками или кусочками. Маринованные огурцы нарежьте кубиками или соломкой. Мелко нарежьте репчатый лук и зелень. Соедините фасоль, грибы, огурцы, лук и зелень в миске, посолите, поперчите, заправьте маслом.
Салат из моркови с яблоком и орехами
Этот салат — отличный десертный вариант или легкий перекус. Сочетание сладкой моркови, кисло-сладкого яблока и хрустящих орехов — это простое, но очень вкусное и полезное блюдо.
Что потребуется:
- Морковь – 2 шт. (среднего размера);
- Яблоко (сладко-кислое) – 1 шт;
- Орехи грецкие или фундук – 50 г;
- Лимонный сок – 1 ст. ложка;
- Мед или сироп агавы (по желанию) – 1 ч. ложка;
- Растительное масло (по желанию) – 1 ст. ложка;
Как приготовить:
Морковь очистите и натрите на крупной терке. Яблоко очистите, удалите сердцевину и натрите на терке или нарежьте соломкой. Подсушите орехи, порубите ножом. Соедините морковь, яблоко и орехи в миске, полейте лимонным соком. Добавьте мед или сироп по желанию. Также добавьте масло и хорошо перемешайте.
Салат с авокадо, помидорами и кукурузой
Этот салат — напоминание о лете даже в холодное время года. Авокадо придает салату кремовую текстуру, помидоры — сочность, а кукуруза — сладость. Очень простой и освежающий салат.
Что потребуется
- Авокадо спелое – 1 шт;
- Помидоры свежие – 2 шт. (среднего размера);
- Кукуруза консервированная – половина банки;
- Лук красный (небольшой) – четвертина (по желанию);
- Лимонный сок – 1-2 ст. ложки;
- Оливковое масло – 2-3 ст. ложки;
- Соль, перец – по вкусу;
- Зелень кинзы или петрушки (по желанию) – для подачи;
Как приготовить
Авокадо очистите, нарежьте кубиками и полейте лимонным соком. Помидоры нарежьте кубиками или дольками, мелко нарежьте красный лук (если используете). Слейте жидкость с кукурузы, соедините авокадо, помидоры, кукурузу и лук в миске. Ппосолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и аккуратно перемешайте.
Салат из печеной свеклы с черносливом и грецкими орехами
Быстрый и простой в приготовлении постный салат, идеально подходящий для Великого поста. Печеная свекла, чернослив и грецкие орехи — все, что нужно для вкусного и полезного ужина.
Что потребуется
- Свекла – 2 шт. (среднего размера);
- Чернослив без косточек – 100 г;
- Орехи грецкие – 50 г;
- Чеснок – 1 зубчик (по желанию);
- Оливковое масло – 2-3 ст. ложки;
- Бальзамический уксус – 1 ч. ложка (по желанию);
- Соль, перец – по вкусу;
Как приготовить
Свеклу вымойте, запеките в духовке до мягкости, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Чернослив залейте горячей водой на десять минут, нарежьте кусочками. Подсушите орехи, порубите ножом. Измельчите чеснок (если используете), соедините свеклу, чернослив, орехи и чеснок в миске. Посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Салат из морской капусты с морковью и кунжутом
Салат подойдет для любителей морской капусты. Она богата йодом и другими полезными микроэлементами, а морковь и кунжут добавляют салату сладости и хрустящую текстуру.
Что потребуется
- Морская капуста консервированная – 200 г;
- Морковь свежая – 1 шт. (среднего размера);
- Кунжут – 1-2 ст. ложки;
- Соевый соус – 1-2 ст. ложки;
- Растительное масло (кунжутное или подсолнечное) – 1-2 ст. ложки;
- Лимонный сок – 1 ч. ложка (по желанию);
- Чеснок – 1 зубчик (по желанию);
Как приготовить
Морскую капусту нарежьте, морковь очистите и натрите на терке. Обжарьте кунжут до золотистости, измельчите чеснок (если используете). Соедините капусту, морковь, кунжут и чеснок в миске. Заправьте соевым соусом, маслом и лимонным соком и хорошо перемешайте.
Календарь питания в Великий пост
Велики пост длится 40 дней и в это время нельзя есть мясо, птицу и продукты их переработки, молочные продукты. В некоторые дни существует запрет на употребление масла, а в некоторые дни предписывается соблюдение сухоядения. Это одна из наиболее строгих фаз, когда разрешается употребление только сырых растительных продуктов без добавления масла.
Великий пост считается самым строгим, но священники советуют подходить к нему с осторожностью. Если человек ранее не придерживался постов, сразу накладывать на себя все ограничения может быть неразумно.
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