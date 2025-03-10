Великий пост без голода: 10 сытных и вкусных блюд

Великий пост — период серьезных ограничений в еде. Однако даже в это время не стоит голодать и отказываться от вкусных блюд. URA.RU собрало 10 рецептов сытных блюд, которые заставят забыть о скучном меню. Сохраняйте прямо сейчас и идите готовить.
Как правильно и сытно питаться в Великий пост
В период Великого поста важно составить сбалансированный постный рацион по белкам, жирам и углеводам. Это позволяет избежать чувства голода, сохранить работоспособность и хорошее самочувствие. А сытные блюда помогут легче перенести период поста, не испытывая дискомфорта и слабости.
При этом важно не злоупотреблять употреблением углеводов, заявила URA.RU диетолог Дарья Русакова. По ее словам, большое количество такой углеводной пищи, как макароны и сухофрукты, может привести к набору лишнего веса.
«Во время Великого поста продукты животного происхождения заменяются растительными. Критически важно обеспечить организм достаточным количеством растительного белка и контролировать потребление простых углеводов. Избыток углеводистой пищи может нарушить метаболизм и способствовать набору лишних килограммов. Постное меню должно быть тщательно продумано и сбалансировано», — объяснила специалист.
Чтобы постное блюдо было сытным, обращайте внимание на содержание в нем:
- Растительного белка: бобовые (фасоль, чечевица, нут), грибы, орехи, семена, киноа, тофу.
- Сложных углеводов: крупы (гречка, бурый рис, овсянка, перловка), цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи (картофель, батат).
- Полезных жиров: растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), авокадо, орехи, семена.
Домашние рецепты
Фасоль, тушенная с овощами и томатами
Блюдо на основе фасоли, богатой растительным белком, дополненное овощами для сбалансированного питания в пост. Тушение с томатами и чесноком придает блюду насыщенный вкус и делает его полноценным приемом пищи, соответствующим ограничениям Великого поста.
Ингредиенты:
- Фасоль сухая
- Лук репчатый
- Морковь
- Перец болгарский
- Томаты в собственном соку
- Чеснок
- Растительное масло
- Соль
- Перец черный молотый
- Зелень
Приготовление: фасоль замочите на ночь, затем отварите до готовности. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанный болгарский перец, тушите пять минут. Влейте томаты вместе с соком, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, тушите 10 минут. Соедините овощную смесь с фасолью, прогрейте вместе. При подаче посыпьте рубленой зеленью.
Гречка с грибами и луком
Традиционное постное блюдо, сочетающее в себе крупу, источник сложных углеводов, и грибы, добавляющие белок и вкусовое разнообразие. Обжарка с луком улучшает вкусовые качества и делает блюдо сытным, что важно в период пищевых ограничений.
Ингредиенты:
- Крупа гречневая
- Грибы (шампиньоны, вешенки)
- Лук репчатый
- Растительное масло
- Соль
- Перец черный молотый
Приготовление: гречку промойте, залейте водой в соотношении 1:2, посолите и отварите до готовности. Лук мелко нарежьте, грибы нарежьте пластинками. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета, добавьте грибы, посолите, поперчите и жарьте до испарения жидкости. Смешайте гречку с грибами и луком.
Постный плов с нутом и сухофруктами
Сбалансированное постное блюдо, где нут компенсирует отсутствие мяса. Сухофрукты добавляют естественной сладости и витаминов. Специи делают плов ароматным и согревающим в период воздержания.
Ингредиенты:
- Рис
- Нут
- Лук репчатый
- Морковь
- Изюм
- Курага
- Растительное масло
- Зира
- Барбарис
- Соль
- Перец
Приготовление: нут замочите на ночь, отварите до полуготовности. Рис промойте. Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, жарьте до мягкости. Добавьте зиру, барбарис, соль, перец. Сухофрукты промойте, курагу нарежьте. Выложите в казан рис, нут, сухофрукты, залейте кипятком на 1-1,5 см выше уровня риса. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите под крышкой до готовности риса.
Картофельные зразы с грибной начинкой
Сытное постное блюдо, которое может заменить мясные котлеты. Картофель обеспечивает энергией, а грибная начинка добавляет вкуса. Подходит для разнообразия постного меню в будни и праздники.
Ингредиенты (для теста):
- Картофель
- Мука
- Соль
- Перец
Ингредиенты (для начинки):
- Грибы
- Лук репчатый
- Растительное масло
- Соль
- Перец
Приготовление: картофель отварите в мундире, очистите, разомните в пюре. Добавьте соль, перец, муку (чтобы получилось не липкое тесто). Лук мелко нарежьте, грибы — небольшими кусочками. Обжарьте лук на растительном масле, добавьте грибы, посолите, поперчите, жарьте до готовности. Из картофельного теста сформируйте лепешки, в центр выложите грибную начинку, защипните края. Обжарьте зразы на растительном масле с двух сторон до золотистой корочки или запеките в духовке.
Чечевичный суп-пюре с овощами
Легкоусвояемый суп с высоким содержанием растительного белка и витаминов. Нежная текстура пюре делает блюдо комфортным для желудка. Идеален для первых блюд в постные дни.
Ингредиенты:
- Чечевица красная
- Картофель
- Морковь
- Лук репчатый
- Сельдерей (корень или стебли)
- Растительное масло
- Вода или овощной бульон
- Соль
- Перец
- Куркума
- Зелень
Приготовление: лук, морковь, сельдерей мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанный кубиками картофель, промытую чечевицу, залейте водой или бульоном, чтобы покрыло овощи. Посолите, поперчите, добавьте куркуму. Варите до мягкости овощей и чечевицы. Измельчите суп блендером до состояния пюре. При подаче посыпьте зеленью.
Овощное рагу с тыквой и стручковой фасолью
Витаминное блюдо, помогающее поддерживать иммунитет во время поста. Сочетание разных овощей обеспечивает полноценный набор питательных веществ. Подходит для основного приема пищи в любое время дня.
Ингредиенты:
- Тыква
- Картофель
- Кабачок
- Стручковая фасоль
- Лук репчатый
- Морковь
- Томатная паста
- Растительное масло
- Вода
- Соль
- Перец
- Специи по вкусу
Приготовление: овощи нарежьте кубиками. Лук и морковь обжарьте на растительном масле. Добавьте остальные овощи, томатную пасту, немного воды, соль, перец, специи. Тушите под крышкой на медленном огне до готовности овощей.
Салат «Винегрет» постный
Классическое постное блюдо русской кухни, богатое клетчаткой и витаминами. Сочетание вареных и ферментированных овощей улучшает пищеварение. Простой в приготовлении, но полезный компонент постного стола.
Ингредиенты:
- Картофель
- Свекла
- Морковь
- Соленые огурцы
- Квашеная капуста
- Зеленый горошек (консервированный)
- Лук репчатый
- Растительное масло
- Соль
- Перец
Приготовление: картофель, свеклу, морковь отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Соленые огурцы и лук мелко нарежьте. Смешайте все овощи, добавьте квашеную капусту и зеленый горошек. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом.
Перловая каша с овощами и грибами
Сытное постное блюдо с высоким содержанием сложных углеводов и клетчатки. Перловка надолго обеспечивает энергией, а овощи и грибы дополняют вкус. Хорошая альтернатива мясным блюдам в пост.
Ингредиенты:
- Крупа перловая
- Грибы
- Лук репчатый
- Морковь
- Растительное масло
- Соль
- Перец
- Вода
Приготовление: перловую крупу промойте, залейте водой и оставьте на несколько часов или на ночь. Затем отварите до готовности. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле. Добавьте нарезанные грибы, жарьте до готовности. Смешайте кашу с овощами и грибами, посолите, поперчите.
Капуста тушеная с черносливом
Необычное постное блюдо, сочетающее пользу капусты и сухофруктов. Чернослив добавляет естественной сладости и улучшает пищеварение. Может служить как гарниром, так и самостоятельным блюдом в постные дни.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная
- Чернослив
- Лук репчатый
- Томатная паста
- Растительное масло
- Соль
- Сахар
- Перец
- Лавровый лист
Приготовление: капусту тонко нашинкуйте. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Добавьте капусту, тушите 10 минут. Чернослив промойте, при необходимости нарежьте. Добавьте к капусте томатную пасту, чернослив, соль, сахар, перец, лавровый лист, немного воды. Тушите до мягкости капусты.
Запеченные яблоки с орехами и медом
Простой и полезный постный десерт, разрешенный во время Великого поста. Яблоки содержат пектин, орехи — полезные жиры и белок. Натуральная сладость меда помогает справиться с тягой к запрещенным в пост сладостям.
Ингредиенты:
- Яблоки
- Грецкие орехи
- Мед (или сироп топинамбура)
- Корица
Приготовление: у яблок удалите сердцевину, не прорезая до конца. Орехи измельчите. Смешайте орехи с медом (или сиропом) и корицей. Наполните яблоки начинкой. Выложите яблоки в форму для запекания и запекайте в духовке при 180 градусах до мягкости (около 20-30 минут).
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