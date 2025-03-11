На тюменских реках может сложиться непростая ситуация во время паводка

Наиболее сложная обстановка прогнозируется на трех тюменских реках
МЧС России сообщило о непростой гидрологической ситуации, которая может образоваться на реках Тюменской области во время паводка. Под угрозу попадают три водных объекта.
«Непростая гидрологическая обстановка также может сложиться на трансграничных реках, протекающих через юг Сибири и Урала. Среди них Тобол, Ишим и Иртыш», — передает слова ведомства издание ТАСС.
Ранее замгубернатора региона Владимир Чейметов сообщал, что Тюменская область готовится к уровню воды, значительно превышающему значения 2017 года. Наибольшей угрозе подвержен Ишим и Ишимский район.
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