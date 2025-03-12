ФСБ задержала генерала, возглавлявшего транспортную полицию в Москве

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Сотрудники ФСБ России задержали 49-летнего генерал-майора
Сотрудники ФСБ России задержали 49-летнего генерал-майора Фото:

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Его подозревают в злоупотреблениях в период своей службы

«В Москве задержан бывший глава Управления на транспорте МВД России по ПФО генерал-майор Александр Бережной», — говорится в сообщении. По информации канала, в 2023 году он приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены. Кроме того, он зарегистрировал катер по подложным документам и использовал его в личных целях. Эти действия стали предметом интереса следственных органов.

Александр Бережной был назначен на должность главы Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в 2017 году и покинул эту должность осенью 2024 года. Подробности его службы и действий, которые привели к задержанию, продолжают изучаться следствием.

URA.RU направило запрос в ФСБ России с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Его подозревают в злоупотреблениях в период своей службы «В Москве задержан бывший глава Управления на транспорте МВД России по ПФО генерал-майор Александр Бережной», — говорится в сообщении. По информации канала, в 2023 году он приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены. Кроме того, он зарегистрировал катер по подложным документам и использовал его в личных целях. Эти действия стали предметом интереса следственных органов. Александр Бережной был назначен на должность главы Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в 2017 году и покинул эту должность осенью 2024 года. Подробности его службы и действий, которые привели к задержанию, продолжают изучаться следствием. URA.RU направило запрос в ФСБ России с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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