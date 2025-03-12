ФСБ задержала генерала, возглавлявшего транспортную полицию в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщил telegram-канал Baza. Его подозревают в злоупотреблениях в период своей службы
«В Москве задержан бывший глава Управления на транспорте МВД России по ПФО генерал-майор Александр Бережной», — говорится в сообщении. По информации канала, в 2023 году он приказал принять работы по ремонту здания полиции, которые не были выполнены. Кроме того, он зарегистрировал катер по подложным документам и использовал его в личных целях. Эти действия стали предметом интереса следственных органов.
Александр Бережной был назначен на должность главы Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в 2017 году и покинул эту должность осенью 2024 года. Подробности его службы и действий, которые привели к задержанию, продолжают изучаться следствием.
URA.RU направило запрос в ФСБ России с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.